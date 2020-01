“Reinier é um jogador de futuro”, afirma Zidane

PUBLICIDADE 

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, elogiou nesta terça-feira a jovem promessa do futebol brasileiro Reinier, afirmando que a nova contratação do clube madrilenho “é um jogador de futuro”.

Reinier “é do Real Madrid, é o futuro, mas ainda não está com a gente, então é preciso ir passo a passo”, declarou Zidane em coletiva de imprensa na véspera do confronto pela Copa do Rei contra o Unionistas de Salamanca, da 3ª divisão.

“É um jogador de futuro e quando chegar veremos o que fazer, mas, a princípio, ele irá para o Castilla (filial do Real Madrid)”, completou o técnico merengue sobre Reinier, de 18 anos recém-completados.

O Real Madrid anunciou na segunda-feira a contratação da joia revelada pelo Flamengo com o plano de deixá-lo se adaptar ao futebol europeu jogando pela filial do clube e treinando com o time profissional sempre que possível.

“Como todos os jogadores brasileiros, ele é muito bom tecnicamente, é sua principal qualidade”, completou Zidane, que afirmou ter visto vídeos de Reinier, mas que prefere esperar para vê-lo ao vivo.

“Vou esperar que chegue aqui para que a gente o conheça como fizemos com Vinicius (Junior), Rodrygo e Militão”, outros brasileiros do time, afirmou Zidane.

Reinier atualmente disputa o Pré-Olímpico coma seleção brasileira e se apresentará ao Real Madrid após o torneio.

Agence France-Presse