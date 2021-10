Red Bull muda pintura e usará branco no GP da Turquia

Segundo o site da Fórmula 1, o carro é inspirado “no esquema de pintura da Honda RA272 que Richie Ginther guiou para a vitória no GP do México de 1965”

A Red Bull, equipe que está na Fórmula 1 desde 2005, vai levar os seus carros para a pista do GP da Turquia com uma pintura diferente -o evento ocorre neste fim de semana.

Isso porque a escuderia, que utiliza motores da Honda há três temporadas, está prestando uma homenagem à montadora pelo fato de os japoneses estarem se despedindo da categoria no fim do ano. A medida aconteceria justamente no circuito de Suzuka, mas a prova foi cancelada.

No lugar do tradicional tom em azul marinho, a equipe austríaca terá os carros de Max Verstappen e Sergio Pérez com base branca, cor que marcou a passagem da Honda nas pistas. Segundo o site da Fórmula 1, o carro é inspirado “no esquema de pintura da Honda RA272 que Richie Ginther guiou para a vitória no GP do México de 1965”.

A AlphaTauri, que também usa os motores da empresa, é outra equipe que terá mudanças. O francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda vão pilotar carros que trarão a palavra “arigato” (“Obrigado”) na parte traseira.