Red Bull Bragantino bate Juventude, se reabilita no Brasileiro e segue caça ao líder Palmeiras

Bragança Paulista, 26 (AE) – Depois de perder para o Palmeiras na última rodada, o Red Bull Bragantino se reabilitou no Campeonato Brasileiro. Diante do Juventude, contou com um belo gol de falta do ex-palmeirense Jhon Jhon para vencer por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 10ª rodada.

Com a vitória, o time de Bragança Paulista, que marcou em todos os jogos até agora do Brasileirão, chegou a 20 pontos, empatado com o Cruzeiro, porém com saldo de gols inferior (8 a 4). O Palmeiras lidera com 22, enquanto o Flamengo é o segundo colocado com 21. Já o Juventude caiu para a vice-lanterna, com oito pontos e não vence há sete jogos.

O jogo começou morno, com poucas infiltrações dos atacantes e chutes a gol, salvo as jogadas de bola parada, que chegava a levar certo perigo, mas nada que ameaçasse os goleiros. O duelo ficou quente mesmo quando Caíque fez falta em Thiago Borbas e deu início a uma confusão, que terminou com show de cartões amarelos para os dois lados.

Com os ânimos mais calmos, começaram a surgir oportunidades de gol. Já na reta final, o Juventude quase abriu o placar em cabeçada de Mandaca, que parou no travessão. Quem balançou as redes foi o Red Bull Bragantino, já aos 48 minutos, em linda cobrança de falta de Jhon John, no ângulo.

O duelo voltou mais movimentado na segunda etapa. Cleiton, com duas defesas em sequência, evitou o empate em chute cruzado de Alan Ruschel e no rebote de Jadson. O Red Bull Bragantino explorava os contra-ataques e por pouco não ampliou com Sasha, que errou o alvo dentro da área.

Com a entrada de Nenê, o time gaúcho passou a ser mais organizado ofensivamente e ocupava bem o campo de ataque, entretanto deixava espaços na defesa. Com o passar do tempo, o time gaúcho foi perdendo fôlego, enquanto o time paulista administrava o placar. Já nos acréscimos, Lucas Barbosa foi expulso, porém não comprometeu a vitória do Red Bull Bragantino.

O time paulista volta a campo no sábado, quando visita o Vasco, às 21h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Juventude atua no domingo, no clássico estadual contra o Grêmio, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 JUVENTUDE

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Eduardo Santos); Lucas Barbosa, Thiago Borbas (Eduardo Sasha) e Laquintana (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.

JUVENTUDE – Gustavo (Marcão); Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Peixoto), Batalla (Garcez) e Luís Mandaca; Giovanny (Nenê) e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Jhon Jhon, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guzmán Rodríguez, Andrés Hurtado e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino); Caíque, Gustavo, Jadson e Luís Mandaca (Juventude).

CARTÃO VERMELHO – Lucas Barbosa (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Lucas Casagrande (PR).

RENDA – R$ 104.765,00.

PÚBLICO – 4.523 torcedores.

LOCAL – Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Estadão Conteúdo