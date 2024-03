Red Bull Bragantino bate Inter de Limeira e vai às semifinais do Paulistão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Red Bull Bragantino está classificado às semifinais do Paulistão 2024. A vaga veio com uma vitória incontestável sobre a Inter de Limeira, por 3 a 0, neste sábado (17), no estádio Nabi Abi Chedid.

O destaque do jogo foi Thiago Borbas, que fez dois gols. O terceiro foi de Vitinho.

Detalhe é que o atacante uruguaio começou no banco, mas entrou ainda no primeiro tempo, após lesão muscular de Lincoln.

Além dos autores dos gols, outro destaque individual no time de Pedro Caixinha foi Helinho.

A classificação para a semifinal mostra a reação do Red Bull Bragantino após o time ficar sem a vaga na fase de grupos da Libertadores.

A definição do adversário do Red Bull Bragantino depende de outros resultados das quartas de final do Paulistão.

Resumo do jogo

O Red Bull Bragantino sempre teve o domínio. A Inter de Limeira mostrou dificuldade desde o início.

Ofensivamente, Helinho foi a melhor opção. Com velocidade, dribles e um jogo muito agudo pela ponta direita.

Thiago Borbas entrou aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Lincoln sentiu a coxa.

O primeiro gol veio na combinação desses dois personagens. Helinho bateu escanteio da direita e Thiago Borbas ganhou de cabeça, aos 39 minutos do primeiro tempo.

O Bragantino estava muito à vontade em campo. No segundo tempo, aumentou a intensidade e ampliou com o próprio Thiago Borbas. A jogada foi novamente de Helinho, que chutou de fora da área. O goleiro Max Walef espalmou e o uruguaio aproveitou no rebote, ainda aos 12 minutos da etapa final.

Três minutos depois, Vitinho fez o terceiro, com uma finalização certeira, no canto, após receber lançamento de Gustavinho.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 3 x 0 INTER DE LIMEIRA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Hora: 17/3/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

Cartões amarelos: Vitinho (RBB); JP Galvão, Lucas Buchecha, Jussani (INT)

Gols: Thiago Borbas, aos 39’/1ºT (1-0) e 12’/2ºT (2-0); Vitinho, aos 15’/2ºT (3-0)

Red Bull Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Raul), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Lincoln (Thiago Borbas); Helinho (Talisson), Vitinho e Eduardo Sasha (Gustavinho). Técnico: Pedro Caixinha.

Inter de Limeira: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário (César Morais); Emerson Santos (Kauê), Lucas Buchecha (Lima) e Gustavo Buchecha; Éverton Brito, Juninho (Albano) e Quirino (Rafael Silva). Técnico: Júnior Rocha.