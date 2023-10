Rebeca Andrade estreia com medalha de prata no Pan na ginástica por equipes

O Brasil começou a disputa com a rotina de solo no primeiro rodízio, com Carolyne Pedro, Jade Barbosa, Julia Soares e Flavia Saraiva

O primeiro dos ouros que Rebeca Andrade sonhava conquistar na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 lhe escapou com a vitória dos Estados Unidos na competição por equipes feminina.

Liderados por Jordan Chiles, as americanas conquistaram a medalha de ouro na prova com 165.196 pontos. As brasileiras ficaram com a prata marcando 161.564 pontos.

O Canadá, por sua vez, conquistou o bronze, com 154.230.

O Brasil começou a disputa com a rotina de solo no primeiro rodízio, com Carolyne Pedro, Jade Barbosa, Julia Soares e Flavia Saraiva.

Totalizaram 40.133 pontos contra os 40.633 que a equipe dos Estados Unidos alcançou no solo.

Já no segundo rodízio foi a vez de Rebeca Andrade.

Ela fez sua estreia no salto, na prova em que levou o ouro da lendária Simone Biles no último Mundial de Ginástica. Sua nota foi digna do que tem mostrado anteriormente: 15.100, a melhor nota que os juízes deram a uma execução durante todo o dia.

Rebeca passou então pelas barras assimétricas e pela trave de equilíbrio.

Não foi suficiente, porém, para desbancar as campeãs dos Estados Unidos, país que também havia vencido a competição por equipes masculinas no sábado.

Rebeca ainda busca ouros

Rebeca não participará do All Around feminino nem da competição individual de solo, anunciou seu treinador esta semana.

Depois da prata por equipes, a estrela da ginástica brasileira buscará medalhas de ouro individuais no salto, barras assimétricas e trave de equilíbrio.

Equipes femininas

Estados Unidos (Jordan Chiles, Kaliya Lincoln, Kayla DiCello, Tiana Sumanasekera e Zoe Miller) – ouro Brasil (Carolyne Pedro, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Rebeca Andrade) – prata Canadá (Aurelie Tran, Ava Stewart, Cassandra Lee, Frederique Sgarbossa e Sydney Turner) – bronze

