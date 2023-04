Real Brasília e Brasiliense decidem Candangão 2023

Já o Brasiliense participou da atual edição desses campeonatos, mas já foi eliminado de duas

As duas equipes com melhores campanhas na fase classificatória fazem a final do Candangão de 2023. O Real Brasília, primeiro colocado, e o Brasiliense,que conquistou o segundo lugar, irão decidir o campeonato do DF nos próximos dois finais de semana. A primeira decisão será no sábado (8) no estádio Boca do Jacaré/ Serejão, em Taguatinga. Já o último jogo será no dia 15 , no Defelê, casa do Leão do Planalto.

Competições nacionais

Com a classificação para a final do Candangão ambas equipes se garantem na Copa do Brasil, Copa Verde e para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Com o feito, o Real Brasília volta a disputar um campeonato brasileiro desde a sua última participação na Série C em 2008 ainda como Dom Pedro II.

Já o Brasiliense participou da atual edição desses campeonatos, mas já foi eliminado de duas. Na Copa do Brasil, foi goleado pelo Botafogo por 7 a 1 na segunda fase da competição. Na Copa Verde, o Jacaré perdeu para o Goiás nas quartas de final e também saiu da disputa. Com esses resultados, o Jacaré espera o início da Série D do Campeonato Brasileiro em maio para voltar a jogar as competições nacionais de 2023.

Relembre as semifinais

Nas semifinais, o Real Brasília enfrentou o Paranoá e se classificou após dois empates em 1 a 1. Na ocasião, o Leão do Planalto contou com Lucas Souza, que substituiu o camisa 10, Uederson, nos dois confrontos e marcou em ambos os jogos para garantir a igualdade no confronto e classificar a equipe para a decisão do Candangão. É a primeira vez que a equipe vai a final do campeonato desde que mudou o seu nome em 2016.

Já o Brasiliense venceu os dois confrontos contra o Capital nas semifinais. Na primeira partida, o jogo terminou 2×0 para o Jacaré com gols de Moisés e Hernane. No segundo jogo, o artilheiro do Candangão Yuri Mamute fez o gol da vitória simples que garantiu a equipe na decisão.

