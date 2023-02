Copa do Brasil começa e campeão pode levar até R$ 91,8 milhões

Para quem está na elite e sonha com o título da Copa do Brasil, a meta esportiva se une às oportunidades financeiras

IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

A Copa do Brasil 2023 começa nesta terça-feira (21). Quando Marcílio Dias e Chapecoense entrarem em campo, às 19h, eles serão os primeiros dos 92 clubes a fazer jus à premiação turbinada a partir deste ano.

A CBF vai distribuir até R$ 416,9 milhões em cotas de participação aos clubes na edição atual. O novo contrato de direitos de transmissão com o Grupo Globo entra em vigor agora e vai até a edição 2026.

É uma nova fase para a Copa do Brasil em termos financeiros e também comerciais. É o primeiro ano da atuação da empresa Brax na exploração dos direitos comerciais.

IMPACTO PARA OS CLUBES

Para quem está na elite e sonha com o título da Copa do Brasil, a meta esportiva se une às oportunidades financeiras. Dez clubes da Série A começam desde a primeira fase: América-MG, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Grêmio, Santos e Vasco.

Os envolvidos na Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza) entram só na terceira fase. Isso também vale para o São Paulo (nono no Brasileirão 2022), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

Tabela de Cotas da Copa do Brasil 2023

1ª fase [80 clubes] – R$ 1,4 milhão (10 clubes da Série A) | R$ 1,25 milhão (16 clubes da Série B) | R$ 750 mil (outros clubes)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2ª fase (40 clubes) – R$ 1,7 milhão (Clubes da Série A) | R$ 1,4 milhão (Clubes da Série B) | R$ 900 mil (outros clubes)

3ª fase (32 clubes) – R$ 2,1 milhões

Oitavas (16 clubes) – R$ 3,3 milhões

Quartas (8 clubes) – R$ 4,3 milhões

Semifinal (4 clubes) – R$ 9 milhões

Vice-campeão – R$ 30 milhões

Campeão – R$ 70 milhões

O campeão pode faturar até R$ 91,8 milhões, caso faça parte da Série A e dispute todas as fases da competição.

A premiação dos finalistas representa um aumento de 17% em relação ao pago pela entidade em 2022.

As cotas das demais fases também receberam acréscimo de até 20%.