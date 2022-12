Rafael Max garante bronze ao Brasil no Mundial Júnior de Saltos Ornamentais no Canadá

O meu objetivo final é ir para as Olimpíadas e que já estou vendo essa realidade bem próxima”, comemorou o atleta

Campeonato Mundial Júnior de Saltos – FINA, que acontece no Canadá, rendeu bons frutos ao Brasil. O atleta da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, Rafael Max garantiu a medalha de bronze na competição que aconteceu nesta quinta-feira (01/12).

Segundo o chefe de equipe da seleção, Hugo Parisi, este é o terceiro mundial que Max participa, e é notório o seu crescimento. “No último ano ele evolui muito tecnicamente, e agora, os resultados estão aparecendo. É legal ver a evolução dele e ter certeza que pode ir muito mais longe”, celebra Parisi.

O atleta Rafael Max teve um excelente resultado ao ficar com 511.50 pontos. Ao avaliar o seu desempenho, o atleta campeão faz um balanço positivo do trabalho que toda a equipe técnica tem realizado durante a sua trajetória. “Esta medalha que acabei de receber vem de um trabalho que faz bastante tempo na minha carreira, há 9 anos precisamente, e esse prêmio não conquistei sozinho, é uma equipe por trás me ajudando”, reconhece.

Segundo Rafael Max, após esse resultado, é possível perceber que o trabalho tem dado certo e a evolução já é perceptível. “Com essa conquista, pretendo crescer e batalhar mais. O meu objetivo final é ir para as Olimpíadas e que já estou vendo essa realidade bem próxima”, comemora.