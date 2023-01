Quem é o lateral brasileiro que agradou Ancelotti e o Real quer comprar

O Real Madrid vive uma crise na lateral-direita e vê no brasileiro Vinicius Tobias uma possível solução para os problemas na posição. O jovem está emprestado junto ao Shakhtar e pode ser alvo de oferta dos espanhóis, já que a negociação envolve opção de compra.

Bruno Madrid

QUEM É VINICIUS TOBIAS?

– Um lateral-direito de 18 anos nascido em São Paulo;

– É revelado nas categorias de base do Inter e até chegou a ser inscrito no Campeonato Gaúcho de 2021;

– Ele sequer estreou na equipe principal do clube gaúcho porque foi contratado pelo Shakhtar em julho daquele ano;

– O clube ucraniano pagou 6 milhões de euros (R$ 37,1 milhões na época) por Tobias;

– A guerra entre Rússia e Ucrânia, intensificada no início de 2022, obrigou o time europeu a emprestar o brasileiro ao Real Madrid.

COMO ELE CHAMOU A ATENÇÃO NA ESPANHA?

Tobias chegou ao clube para atuar no Castilla (time B do Real), mas os seus treinos foram muito elogiados pela comissão técnica e pelos dirigentes.

Na época, o jornal espanhol Marca noticiou que o jovem se destacava muito pela sua vocação ofensiva e era “uma esponja” – ele tem muita vontade de aprender para poder seguir no clube.

O The Guardian colocou Vinicius Tobias na lista dos 60 maiores talentos do futebol com nascimento no ano de 2004.

Ele ganhou ainda mais status no Real quando Carlo Ancelotti, técnico da equipe principal do clube, o chamou para treinar no time de cima.

O treinador escalou Tobias em um jogo de pré-temporada do time espanhol ocorrido em julho do ano passado, contra o América-MEX.

Tobias pode ser inscrito em jogos oficiais, já que Rodrygo, Vinicius Júnior e Militão receberam o passaporte espanhol.

MAIS SOBRE VINICIUS TOBIAS

– Está emprestado ao Real Madrid até junho deste ano;

– Tem contrato com o Shakhtar até 2026;

– Já representou a seleção brasileira em diferentes campeonatos de base;

– Foi contratado pelos ucranianos após trabalho do olheiro Jos Boto, que o considerou um “camisa 10 que atua na ala”.