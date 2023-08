Quatro anos depois, começa o julgamento do incêndio no Ninho

O caso tem, atualmente, oito réus, dentre eles ex-dirigentes do Flamengo e responsáveis pelo fornecimento de contêineres

Em fevereiro de 2019, um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, matou 10 atletas da base da equipe, que tinham entre 14 e 16 anos. E hoje, mais de quatro anos depois, será realizada a primeira audiência de instrução e julgamento com coleta de depoimentos.

O caso tem, atualmente, oito réus, dentre eles ex-dirigentes do Flamengo e responsáveis pelo fornecimento de contêineres e manutenção do sistema de refrigeração.

Inicialmente, eram 11 pessoas denunciadas, mas três já foram retiradas do processo criminal. A Justiça rejeitou a denúncia contra Carlos Noval, ex-diretor da base do Flamengo e que atualmente é gerente de transição do clube, e Luiz Felipe de Almeida Pondé, engenheiro que trabalhava no Flamengo. Já Marcus Vinicius Medeiros, monitor que trabalhava no Ninho, foi julgado separadamente e absolvido.

Em denúncia finalizada em 2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro (PM-RJ) solicitou que 53 pessoas fossem ouvidas como testemunhas, dentre elas, sobreviventes do incêndio, dirigentes do Flamengo, policiais, bombeiros, fiscais e outras pessoas envolvidas na tragédia.

O incêndio

No início da manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, as chamas atingiram as instalações onde dormiam jogadores entre 14 e 17 anos que não residiam no Rio de Janeiro, e por isso, moravam nas dependências do Flamengo, em seis contêineres interligados que serviam de dormitórios. A principal suspeita é de que tenha havido um curto-circuito em um ar condicionado.

Na época, a Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que o dormitório não tinha licença municipal, pois não constava no último projeto aprovado pea área de licenciamento.

As vítimas

Athila Paixão, de 14 anos;

Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos;

Bernardo Pisetta, 14 anos;

Christian Esmério, 15 anos;

Gedson Santos, 14 anos;

Jorge Eduardo Santos, 15 anos;

Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos;

Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos;

Samuel Thomas Rosa, 15 anos;

Vitor Isaías, 15 anos.