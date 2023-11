Quais são os planos do Palmeiras para Estevão, sensação do Mundial sub-17

O jovem estará em campo nesta sexta (24), às 9h (de Brasília), no duelo contra a Argentina, em jogo válido por uma vaga na semifinal

As grandes atuações de Estevão na Copa do Mundo sub-17 fizeram o jovem ter destaque na imprensa europeia, e o Palmeiras já tem planos para quando ele retorne ao clube.

O jovem estará em campo nesta sexta (24), às 9h (de Brasília), no duelo contra a Argentina, em jogo válido por uma vaga na semifinal da competição.

Estevão é um dos destaques do Mundial sub-17, e isso não surpreende o Palmeiras. O UOL apurou que dentro do clube não há qualquer surpresa quanto ao desempenho do jovem de 16 anos. Ele é avaliado com potencial de evolução maior em relação a outros jovens da sua idade — o entendimento é que o destaque no Mundial de sua categoria seria natural.

O meia-atacante do Palmeiras lidera a seleção em participações em gol. Estêvão marcou três vezes -atrás somente de Kauã Elias- e deu três assistências. Ele foi o principal destaque da seleção nas oitavas de final, marcando duas vezes diante do Equador.

O Palmeiras prega cautela com Estevão, e seguirá o mesmo planejamento de outros jovens da base. A reportagem também apurou que o atleta será inserido gradualmente no elenco profissional, como aconteceu com Endrick e Luis Guilherme -outros nomes badalados dessa geração de crias da Academia de Futebol.

Estevão tem apenas 16 anos e só fará 17, a idade que Endrick tem hoje, em abril do ano que vem. Muitos palmeirenses criticaram a demora de Abel Ferreira para promover Endrick no time titular, mas o atacante ressaltou a importância do treinador português em sua formação até chegar à seleção brasileira. O processo com Estevão será bem similar.

O jogador será ‘estrela’ do Palmeiras na Copinha do ano que vem. Estevão jogou a Copa SP deste ano com 15 anos, sendo opção no banco -o torneio pode ter jogadores de 15 até 21 anos completados no mesmo ano da edição. A Copinha de 2024 deve marcar um dos últimos atos do jovem na base palestrina, como aconteceu com Endrick na temporada passada.

PROPOSTAS

No ano passado, o PSG enviou uma oferta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 430 milhões na época) para contratar de uma vez só Endrick e Estevão. A proposta foi recusada pelo Palmeiras.

Pouco tempo depois, Endrick foi vendido ao Real Madrid em negócio que pode chegar até 60 milhões de euros (R$ 316 milhões). O contrato de Estêvão com o Palmeiras tem multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 320 milhões na cotação atual), podendo até superar a venda do camisa 9 ao clube merengue.

Real também quer Estevão. Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, o clube agiu ‘com insistência’ para saber a situação do atleta. A imprensa espanhola chamou o jovem de ‘fenômeno’ após as atuações no Mundial sub-17.

Mesmo que seja vendido nos próximos meses, Estevão terá de permanecer no Brasil até a janela de julho de 2025, quando terá os 18 anos necessários para completar uma transferência internacional.