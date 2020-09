PSG tem mais três casos de Covid-19; Marquinhos está na lista, diz jornal

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Mais três jogadores do elenco do Paris Saint-Germain foram diagnosticados com o novo coronavírus. O jornal L’Équipe informa que o zagueiro brasileiro Marquinhos é um deles.

“Os últimos testes para o Sars-Cov-2 realizados no elenco do Paris Saint-Germain confirmaram três novos casos. Estes jogadores estão seguindo o protocolo sanitário apropriado”, divulgou o clube nas redes sociais, sem citar nomes de atletas.

Embora o clube não identifique os casos, o L’Équipe diz que o zagueiro brasileiro é um dos que receberam o diagnóstico positivo. Mais tarde, o diário esportivo anunciou que Keylor Navas e Mauro Icardi seriam os outros dois.

“Marquinhos, que sente os sintomas há dois dias, testou positivo hoje para covid-19 e entra na lista de jogadores colocados em quarentena pelo Paris Saint-Germain, que tem a Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes”, afirmou o jornal.

De acordo com a publicação, os seis jogadores estiveram em Ibiza, na Espanha. O PSG tem um jogo marcado para o dia 10 de setembro, contra o Lens, mas não há informações sobre um possível adiamento.

As informações são da FolhaPress