Profissão Esporte: inscrições abertas para a 3ª edição do projeto em Taguatinga

Com capacitação, o objetivo da iniciativa é fomentar o esporte e o desenvolvimento criativo econômico da capital

Realizado pela Associação Luta Pela Vida e apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o projeto Profissão Esporte acaba de chegar em sua 3ª edição na capital e está com inscrições abertas. O projeto acontecerá de 15 de maio a 26 de junho, na Faculdade Cerrado, na região administrativa de Taguatinga.

A iniciativa é voltada para o desenvolvimento de atletas de artes marciais, porém esportistas de outras modalidades também são bem-vindos. Entre os temas abordados estarão: Lei de Incentivo ao Esporte, projetos de patrocínios e programas de incentivo ao esporte distrital e demais assuntos que irão contribuir para a performance dos atletas.

“O esporte é uma ferramenta social essencial para diversos aspectos da vida dos indivíduos, seja ele praticado como lazer, como atividade educacional ou profissional. Além disso, o incentivo ao esporte pode trazer diversos benefícios para a sociedade como, por exemplo: aprimorar o relacionamento interpessoal, permitir a inclusão social, desenvolver disciplina e liderança e melhorar a saúde física e mental. Por isso, estamos com uma ótima expectativa para mais uma edição do projeto, levar ainda mais conhecimento aos atletas”, explica Rômulo Sulz, Presidente da Associação Luta Pela Vida.

Composto por 120 horas/aula, contempladas em 10 disciplinas e 5 listas de exercícios para avaliação de aprendizagem, serão 300 vagas disponíveis, distribuídas em três turmas nos turnos matutino (08h às 12h), vespertino (14h às 18h) e noturno (19h às 23h). Os alunos, no final do curso, receberão um certificado de conclusão. Para se inscrever, basta entrar no link da bio do instagram @profissaoesporte61.

Serviço:

Profissão Esporte – 3 edição

Data: 15 de maio a 26 de junho

Local: Faculdade Cerrado – Taguatinga

Inscrições: link na bio do instagram @profissaoesporte61

Mais informações: 61 991937272