Profissão Esporte está com inscrições abertas

POST PATROCINADO

Com capacitação gratuita e presencial dos dias 23 de janeiro a 10 de março, projeto tem 300 vagas disponíveis

Realizado pela Associação Luta Pela Vida e apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o projeto Profissão Esporte acaba de chegar em sua 3ª edição na capital com inscrições abertas até o dia 22 de janeiro. O projeto acontecerá de 23 de janeiro a 10 de março, na Faculdade Cerrado, na região administrativa de Taguatinga.

A iniciativa é voltada para o desenvolvimento de atletas de artes marciais, porém esportistas de outras modalidades também são bem-vindos. Entre os temas abordados estarão: Lei de Incentivo ao Esporte, projetos de patrocínios e programas de incentivo ao esporte distrital e demais assuntos que irão contribuir para a performance dos atletas.

“O esporte é uma ferramenta social essencial para diversos aspectos da vida dos indivíduos, seja ele praticado como lazer, como atividade educacional ou profissional. Além disso, o incentivo ao esporte pode trazer diversos benefícios para a sociedade como, por exemplo: aprimorar o relacionamento interpessoal, permitir a inclusão social, desenvolver disciplina e liderança e melhorar a saúde física e mental. Por isso, estamos com uma ótima expectativa para mais uma edição do projeto, levar ainda mais conhecimento aos atletas”, explica Pricila Pit, coordenadora geral.

Composto por 120 horas/aula, contempladas em 10 disciplinas e 5 listas de exercícios para avaliação de aprendizagem, serão 300 vagas disponíveis, distribuídas em três turmas nos turnos matutino (08h às 12h), vespertino (14h às 18h) e noturno (19h às 23h). Os alunos, no final do curso, receberão um certificado de conclusão. Para se inscrever, basta entrar no link da bio do instagram @profissaoesporte61

Serviço

Profissão Esporte – 3ª edição

Data: 23 de fevereiro a 10 de março

Local: Faculdade Cerrado – Taguatinga

Inscrições: link na bio do instagram @profissaoesporte61

Mais informações: 61 991937272