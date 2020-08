Presidente do Barcelona anuncia Koeman como novo técnico

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou nesta terça-feira (18) que o novo treinador do clube será o holandês Ronald Koeman, “se nada der errado”. O dirigente, contudo, não especificou o que poderia acontecer de errado. A declaração foi feita em entrevista coletiva.

“Se nada correr mal, Koeman será o treinador que anunciaremos que levará essa equipe e esses jogadores para frente com um projeto diferente com um treinador que nós, catalães, conhecemos bem. Não só como jogador, mas como treinador. Se nada der errado, Koeman será o treinador. Apostamos porque o conhecemos muito bem pela forma como é e como pensa e como as suas equipas jogam, mas também pela sua experiência, por estar no Dream Team de Johan Cruyff, conhece o Barça e a forma de compreender o futebol”, declarou.

Bartomeu ainda afirmou que o Barça chegou a conversar com Koeman em dezembro do ano passado. Porém, o técnico não aceitou deixar a seleção holandesa na época.

“Em dezembro, conversamos com diversos treinadores para ver quem poderia vir. Naquela época, negávamos porque não dava para explicar, agora posso dizer. Koeman nos disse que tinha responsabilidades com a Holanda e não podia deixá-la sem treinador, mas foi o primeiro treinador que contatamos. Agora, nos disse que a Eurocopa [que mudou de 2020 para 2021 por conta do coronavírus] está muito longe, estamos numa pandemia e não sabemos o que vai acontecer com as competições. Agora, ele disse que pode fazer isso. Há muito tempo que é um sonho para ele [assumir o Barça].”

Koeman chegou hoje a Barcelona para fechar com o clube catalão. Ele assumirá no lugar de Quique Setién, demitido após a eliminação na Liga dos Campeões, sofrendo uma goleada por 8 a 2 contra o Bayern de Munique.

