Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia leilão de dez tochas olímpicas

SÃO PAULO, SP

Dez tochas usadas nos Jogos Olímpicos de 2016 serão leiloadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar recursos para o FMADCA (Fundo Municipal Para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente). O edital do leilão foi publicado na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do município. As informações são da Agência Brasil.



Os interessados, tanto no Brasil como no exterior, deverão fazer cadastro prévio no site de leilões De Paula, ficando sujeitos à aprovação dos dados pela análise da documentação exigida e poderão dar lances até o próximo dia 18. Serão 15 dias de leilão online.



Cada tocha foi avaliada em R$ 15,5 mil, a preços de hoje. O pagamento será feito à vista, ou no prazo de sete dias, mediante caução de 10% do valor da arrematação. Como o leilão é beneficente, não será devida nenhuma comissão pelo arrematante.



A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, informou que as dez tochas estavam depositadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente desde o final dos Jogos Olímpicos do Rio. “Decidimos fazer o leilão para aumentar o suporte financeiro de projetos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”, disse a secretária.



Laura Carneiro explicou à reportagem que o próprio Conselho Municipal definirá onde os recursos serão aplicados. “Esses recursos irão para o Fundo da Criança e do Adolescente e se juntarão a outros recursos, provenientes do Imposto de Renda, de decisões judiciais”. O dinheiro arrecadado será investido em vários projetos na área da criança e do adolescente, acrescentou a secretária.