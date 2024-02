Por que Atuesta começou ano como ‘sombra’ de Veiga, mas acabou emprestado

O Palmeiras viu o empréstimo de Atuesta como uma chance de recuperar o investimento feito no atleta colombiano.

FLAVIO LATIF

(UOL/FOLHAPRESS)

O Los Angeles FC, clube que disputa a MLS, está próximo de anunciar o retorno por empréstimo do meio-campista Eduard Atuesta. E o Palmeiras acredita que a transferência é positiva para todos os envolvidos.

NOVO EMPRÉSTIMO

O Palmeiras viu o empréstimo de Atuesta como uma chance de recuperar o investimento feito no atleta colombiano. O negócio será por empréstimo com uma opção de compra que pode se tornar obrigação de compra, caso o atleta cumpra algumas metas estipuladas em contrato. Os valores não foram revelados.

Atuesta fez boa pré-temporada e seria testado como substituto de Raphael Veiga, mas a proposta pesou. Tanto o Palmeiras quanto o atleta entenderam que ele receberia mais oportunidades retornando à MLS e, como ele já conhece a liga, teria mais chances de reencontrar o seu bom futebol.

O Palmeiras contratou reforços para a posição de meia, e Atuesta teria muita concorrência. Além de Raphael Veiga, Atuesta estava atrás de Jhon Jhon, cria da Academia, e o Alviverde ainda encaminhou a contratação do meia Rômulo, que chega à equipe após a disputa do Paulistão pelo Novorizontino. Lázaro também pode fazer a função se necessário.

O time alviverde pagou cerca de R$ 20 milhões em 2021 por 70% dos direitos econômicos para tirar o jogador do próprio LAFC. O jogador de 26 anos não conseguiu repetir o que fez nos Estados Unidos e deixou a desejar em sua passagem no futebol brasileiro.

PASSAGEM DE ATUESTA NO PALMEIRAS

Em março do ano passado, Atuesta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou afastado até a última rodada do Brasileiro, contra o Cruzeiro, quando jogou os minutos finais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No clube desde 2022, Atuesta atuou em 60 partidas, marcou apenas dois gols e deu duas assistências.