Polônia diz que não pretende jogar contra a Rússia pelas eliminatórias da Copa

A Federação Polonesa de Futebol comunicou neste sábado (26) que a seleção do país não pretende jogar contra a Rússia partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar por causa dos ataques à Ucrânia.

“Chega de falar, é hora de agir. Devido à escalada de agressão da […] Rússia na Ucrânia, a seleção polonesa não pretende jogar a partida de classificação contra a equipe russa”, escreveu o presidente da federação, Cezary Kulesza, em suas redes sociais. “Esta é a única decisão correta.”

A partida entre Polônia e Rússia está marcada para o dia 24 de março, em Moscou, pela semifinal da repescagem nas eliminatórias. A seleção que avançar enfrenta em 29 de março o vencedor de Suécia ou República Tcheca.

A Federação Polonesa de Futebol comunicou também que está trabalhando com organizações esportivas da Suécia e da República Tcheca para apresentar uma decisão em comum à Fifa.

O capitão da seleção polonesa, Robert Lewandowski, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, apoiou o posicionamento da federação polonesa.

“É a decisão certa. Não consigo imaginar jogar contra a Rússia em uma situação de agressão armada na Ucrânia”, escreveu Lewandowski no Twitter.