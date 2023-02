Polícia da Espanha identifica torcedor que chamou Vini Jr de macaco

O agressor é um homem de 20 anos, sócio do Mallorca e sem antecedentes criminais. Ele está solto, mas será denunciado à Justiça

O torcedor que chamou Vini Jr de macaco durante um jogo do Real Madrid contra o Mallorca no último dia 5 foi identificado neste fim de semana por autoridades policiais da Espanha.

O agressor é um homem de 20 anos, sócio do Mallorca e sem antecedentes criminais. Ele está solto, mas será denunciado à Justiça por crime de ódio. Também serão oferecidas punições na esfera esportiva, como multa de 3 mil euros (R$ 16,6 mil, aproximadamente) e a proibição mínima de frequentar estádios no país por seis meses.

“Vinicius, macaco. Você é um p*** macaco” foi o grito flagrado por uma câmera de transmissão do serviço de streaming DAZN durante a vitória por 1 a 0 do Mallorca sobre o Real Madrid, no estádio Son Moix, dia 5 de fevereiro, pelo Campeonato Espanhol.

As imagens disponíveis foram analisadas nas últimas semanas por agentes da Brigada de Segurança Cidadã e Unidade de drones da Espanha para identificar o lugar de onde saíram as ofensas no estádio e, enfim, identificar o autor delas. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal espanhol “Ultima Hora”.

Segundo a investigação, o mesmo torcedor proferiu ofensas racistas a outro jogador neste sábado (18), quando o Mallorca enfrentou o Villarreal.