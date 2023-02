Lançamento do Circuito das Estações – etapa Outono – será em março de 2023

A etapa Outono inaugura o maior circuito de corrida da América Latina de 2023

A Praça do Buriti – Eixo Monumental – receberá os corredores no dia 26 de março para a primeira de quatro etapas do Circuito das Estações.

O circuito, que já é conhecido pelos corredores mais antigos por estar há 16 anos no mercado, tem recebido cada vez mais novos cidadãos que se propõem a um estilo de vida mais saudável.

O convite em 2023 é para a mudança! Mudança de perspectiva, de hábitos e, principalmente, atitudes. Sair da cama quando o despertador toca às 6h pode ser difícil, especialmente no começo, mas, como diz o sábio, ninguém nunca se arrependeu de uma corrida — não após terminá-la.

O Circuito das Estações é composto por quatro etapas: Outono, Inverno, Primavera e Verão. Além da oportunidade de testar os limites em cada corrida, escolhendo diferentes distâncias, o corredor desfrutará do clima de cada estação para sua auto avaliação de performance. Como símbolo de todo o esforço, as medalhas colecionáveis de cada estação, reunidas, compõem a mandala do Circuito, um objeto de desejo para todos os corredores.

As inscrições já estão abertas e o atleta encontra mais informações no site https://www.circuitodasestacoes.com.br/

Distâncias: 5k, 10k, 13k

Data: 26/3/2023

Local: Praça do Buriti – Eixo Monumental

As distâncias são as mais variadas para aqueles que correm e para os que pensam em se desafiar.

Se você quer que 2023 seja um ano de mudanças, liberamos o cupom JBR10 com 10% de desconto para te dar um empurrãozinho rumo à uma nova vida,