PM encontra medalhas de Arthur Nory em lixeira

Uma equipe da Polícia Militar recuperou todas as 33 medalhas de Arthur Nory que foram roubadas da casa do campeão mundial na última sexta-feira (5). Os objetos foram encontrados, na noite dessa terça-feira (9), em uma lixeira, em São Paulo.

Nory postou em sua conta no Instagram o vídeo do momento em que foi até a delegacia para recuperar as medalhas. O ginasta agradeceu os envolvidos na operação.

“Muito, muito, muito obrigado! Pela corrente, por compartilharem o roubo. Recuperadas todas as medalhas. Estou me tremendo todo e vocês nao imaginam a emoçáo que é! Muito obrigado Polícia Miliar, Polícia Civil, Marcelo, Dilson, Soldado Luz, Soldado Marie, soldado Merten, veiculos de comunicação, tv, amigos, familia. Todos que estavam se mobilizando. Recuperadas em Osasco. Gratidão a todos”, anexou junto à postagem.

De acordo com as investigações, dois homens invadiram a casa do atleta e furtaram as medalhas. No entanto, a medalha de bronze dos Jogos Olímopicos do Rio de Janeiro e a medalha de ouro do Mundial de Stuttgart, em 2019, não chegaram a ser levadas.