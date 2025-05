Placa do Morumbis cai e deixa dois torcedores feridos durante partida entre São Paulo e Libertad

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma placa na arquibancada oeste do Morumbis caiu sobre quatro torcedores que estavam no setor térreo durante a partida entre São Paulo e Libertad, nesta quarta-feira (14), pela Libertadores. A disputa terminou em 1 a 1.

Três torcedores ficaram feridos e dois foram levados para o Hospital do Campo Limpo e, depois, transferidos para o Albert Einstein, no Morumbi.

Segundo o clube, após o gol de Lucca Marques, 17, um grupo de torcedores que estava na arquibancada oeste do estádio comemorou batendo uma placa de metal, que cedeu e caiu no ano inferior do estádio.

“As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis”, informou o clube, em nota.

Os dois feridos que precisaram ser levados para o hospital são pai e filho e têm 49 e 17 anos. O mais velho sofreu um corte na cabeça e o mais novo teve escoriações consideradas leves. Eles receberam os primeiros socorros no estádio.

O clube informou que monitora e presta assistência aos torcedores.

“O São Paulo seguirá acompanhando o caso e dando suporte para que os torcedores tenham a melhor recuperação possível”, afirma a nota.

O torcedor Alexandre Edward, filho e irmão dos dois homens internados no hospital, publicou uma série de vídeos no Instagram e questionou a nota oficial do clube.

Segundo ele, o irmão sofreu vários cortes na cabeça e os ferimentos não são leves. Edward disse que o pai está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele também reclamou do atendimento após o acidente.

“Eu entrei no campo para pedir socorro, porque ninguém estava prestando ajuda”, disse. “Tive que manchar a minha cara de sangue para pedir socorro”.