Piloto de Rali e fundador de marca esportiva, Ken Block morre após acidente

Morreu na manhã desta terça-feira o piloto americano de rali Ken Block, aos 55 anos, vítima de um acidente de um acidente de moto de neve, no condado de Wasatch, em Utah, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela equipe do piloto, a Hoonigan Racing.

De acordo com informações divulgadas pelo xerife local, Block perdeu o controle da moto de neve enquanto andava por uma encosta íngreme. O veículo tombou em cima do corpo do piloto, que não resistiu e morreu. Em suas últimas postagem no Instagram, via stories, Block registrou o ambiente com bastante neve.

Em comunicado oficial, sua equipe, Hooning Racing, lamentou a morte de Ken Block. “É com nosso profundo pesar que podemos confirmar que Ken Block faleceu em um acidente de snowmobile hoje. Ken era um visionário, um pioneiro e um ícone. E o mais importante, um pai e marido. Sua falta será incrivelmente sentida. Ele foi declarado morto no local devido aos ferimentos sofridos no acidente”, disse o comunicado. O piloto estava sozinho na hora do acidente.

CARREIRA NO RALI E NEGÓCIOS

Ken Block iniciou a carreira no mundo do rali em 2005, sendo nomeado “Novato do Ano” no Rally America Championship. Ainda teve passagens pelo Campeonato Mundial de Rali e faturou diversas medalhas nos X-Games. Também se aventurou em outros esportes, como skate, snowboard e motocross.

Também foi o co-fundador da empresa de roupas esportivas DC Shoes e no canal da marca no Youtube, que conta com mais de 1 milhão de inscritos, criou a série de vídeos Gymkhana, onde ele aparecia dirigindo em pistas perigosas.

Estadão Conteúdo