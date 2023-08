Pia Sundhage lamenta eliminação na Copa

O empate por 0 a 0 com a Jamaica, nesta quarta-feira (2), em Melbourne, não foi suficiente para classificar a Seleção

A técnica Pia Sundhage acusou o golpe e não escondeu a decepção pela despedida precoce do Brasil na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. O empate por 0 a 0 com a Jamaica, nesta quarta-feira (2), em Melbourne, não foi suficiente para classificar a Seleção.

“É muito triste. A gente tinha muitas expectativas. Começamos bem a Copa (com a goleada por 4 a 0 sobre Panamá), mas aqui estamos”, disse a treinadora.

Pia Sundhage elogiou a atuação das jamaicanas, que montaram uma retranca forte e seguraram o empate.

“Elas jogaram bem e a gente não conseguiu mudar essa situação.”

Luana em disputa de bola no jogo em que o Brasil foi eliminado do Mundial pela Jamaica. Foto: Thais Magalhães/CBF

Indagada sobre o que poderia esperar do futuro do futebol feminino no Brasil, Pia desconversou e comentou que o mais importante no momento era ter os pés no chão para uma análise fria do que foi a participação do Brasil no Mundial.

“Temos que encarar os resultados.”