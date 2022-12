Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa

Os responsáveis pela iniciativa trouxeram outras bandeiras e adereços em alusão ao ex-atacante, que faturou três Copas com a camisa da seleção

Bruno Madrid

Um bandeirão com o rosto de Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história, apareceu nas arquibancadas do Lusail antes de Brasil x Camarões, jogo do Grupo G disputado nesta sexta-feira (2) pela Copa do Mundo.

Internado em São Paulo com uma infecção respiratória, o Rei do Futebol de 82 anos recebeu a homenagem de torcedores do “Movimento Verde e Amarelo”, que se posicionaram atrás de um dos gols do estádio.

Os responsáveis pela iniciativa trouxeram outras bandeiras e adereços em alusão ao ex-atacante, que faturou três Copas com a camisa da seleção (1958, 1962 e 1970).

Além de uma foto de Pelé com a camisa 10, o bandeirão trouxe a seguinte mensagem: “Get well soon” (“fique bem logo”, em português).

Brasil e Camarões fazem o último jogo do Grupo G. Já classificada para as oitavas de final, a seleção de Tite vai conhecer às 18h (de Brasília) o seu adversário no mata-mata.