Pegorari vê Guarani como candidato ao acesso na Série B: ‘Camisa, história e torcida’

O goleiro Pegorari não se esquivou e assumiu a responsabilidade ao colocar o Guarani como um dos candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, garantiu que o time paulista irá encarar o confronto direto diante do Juventude como se fosse uma final para entrar no G-4.

“Vamos encarar essa partida como uma final e espero que a gente tenha lucidez suficiente para entrar no G-4 e não sair mais. Quando aceitei o convite do Guarani, eu até brinquei que estava voltando para jogar a Série A. Somos candidatos ao acesso porque o Guarani tem camisa, história e torcida”, cravou.

Ciente da dificuldade do duelo, Pegorari elogiou a técnica do time, mas pediu garra e espírito de Série B. “Somos um time muito técnico desde a defesa até o ataque, mas a gente falava internamente que precisava melhorar o comportamento sem a bola e ter mais cara de Série B. Precisávamos desse espírito. Dar o sangue, chegar junto, ter iniciativa e fugir do aspecto técnico. Quando mesclamos essas duas coisas, conseguimos êxito”, explicou

Após empate com o Ituano, por 1 a 1, o Guarani aparece em quinto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado Criciúma. O jogo diante do Juventude, pela 23ª rodada, será realizado no domingo, às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Trata-se de um confronto direto, já que os gaúchos estão em sexto lugar com 36 pontos.