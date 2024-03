Pedro faz golaço, Flamengo conquista Taça Guanabara e terá vantagem na semi

Os primeiros jogos das semifinais vão ser disputados nos dias 9 ou 10 de março, e o segundo nos dias 16 e 17

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo é campeão da Taça Guanabara de 2024. O time rubro-negro venceu o Madureira por 3 a 0, na tarde deste sábado (2), no Maracanã, e faturou o primeiro turno do Carioca. O triunfo foi construído com Arrascaeta, Pedro -com um golaço- e Leo Pereira.

Campeão e com vantagem. Próximo do apito final, a torcida tirou o grito de ‘É campeão’ da garganta no Maracanã. Com a conquista, a equipe da Gávea vai enfrentar, na semifinal, o quarto colocado. Terá a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e o direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.

Na tabela. Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos. O Madureira permanece com 10 e aguarda a rodada ser finalizada para saber se vai disputar a Taça Rio.

Os primeiros jogos das semifinais vão ser disputados nos dias 9 ou 10 de março, e o segundo nos dias 16 e 17. Ainda não houve a definição das datas de cada duelo -Fluminense e Nova Iguaçu também estão classificados. Vasco e Botafogo disputam última vaga.

Como foi o jogo

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo. A equipe de Tite, com boas tramas, chegou com facilidade ao setor ofensivo, mas encontrou dificuldades no momento de finalização das jogadas. O Madureira buscava saídas em velocidade, principalmente, explorando o lado direito, mas não conseguiu fazer Rossi trabalhar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Rubro-Negro abriu vantagem no meio da etapa inicial, em bonito gol de Arrascaeta. O gol deu tranquilidade, mas o time não conseguiu ampliar antes do intervalo.

No fim do primeiro tempo, Fabrício Bruno ficou caído no gamado após choque de cabeça na área do Madureira. Ele recebeu atendimento médico e foi para o intervalo com o elenco. O Flamengo informou que o jogador “sofreu um trauma na face e teve de ser substituído”. Além disso, disse que “fará exames complementares após a partida”.

Os comandados de Tite mantiveram o ritmo no começo do segundo, e Pedro ampliou a vantagem com um golaço. Ele recuperou a bola de cabeça, aplicou um chapéu no goleiro do Madureira e bateu para o gol vazio. O Flamengo continuou à frente das ações e chegou ao terceiro gol em cobrança de falta de Léo Pereira.

Na reta final da partida, com a vitória encaminhada, o técnico rubro-negro colocou alguns jovens em campo como Matheus Gonçalves, Igor Jesus e Victor Hugo. Ao longo do segundo tempo, com a saída de Pedro, Bruno Henrique foi descolado para o setor mais central do ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lances importantes

Quase. Aos 11 minutos do 1º tempo, De La Cruz cobrou falta diretamente para o gol. A bola desviou na defesa e passou perto da trave.

1×0. Aos 19 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo avançou pela direita e alçou a bola para a segunda trave. Bruno Henrique escorou de cabeça e Arrascaeta, de primeira, emendou para abrir o placar.

2×0. Aos 7 minutos do 2º tempo, Pedro, de cabeça, interceptou tentativa de saída de bola de Arthur. O atacante avançou, deu um chapéu no goleiro Mota e bateu para o gol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3×0. Aos 24 minutos do 2º tempo, Léo Pereira fez o terceiro em cobrança de falta. O zagueiro mandou a bola no canto esquerdo de Douglas Lima.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 MADUREIRA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Competição: Campeonato Carioca

Data e hora: 2 de março de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lia Filho

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Pedro, Léo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Arrascaeta, do Flamengo, aos 19’/1ºT; Pedro, do Flamengo, aos 7’/2ºT; Leo Pereira, do Flamengo, aos 24’/2ºT

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luiz e Viña; Erick Pulgar, De la Cruz (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Igor Jesus); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Pedro (Victor Hugo). Técnico: Tite

Madureira: Mota (Douglas Lima); Dadinha (Cauã Coutinho), Marcão, Arthur e Evandro; Wagninho, Arthur Santos, Gustavo Coutinho (João Felipe) e Juninho (Guilherme Xuxa); Arthur Martins (Antônio Carlos) e Patryck Ferreira. Técnico: Daniel Neri