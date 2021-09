Pedro Clerot é o mais jovem vencedor do automobilismo no Brasil com vitória na F-Delta aos 14 anos

Jovem promessa do automobilismo brasileiro venceu etapa deste domingo da Fórmula Delta e quebrou recorde histórico do automobilismo Brasileiro

Aos 14 anos de idade, Pedro Clerot se tornou neste domingo, em Interlagos, o mais jovem vencedor de uma prova de automobilismo no Brasil, após vencer a corrida da Fórmula Delta. Este é o quarto pódio conquistado em quatro etapas na atual temporada 2021, que marca seu ano de estreia nos monopostos.

O piloto brasiliense já tinha se tornado em julho o piloto mais jovem a conquistar uma pole position em competições oficiais do automobilismo brasileiro. A quebra de recorde foi possível porque, a partir de 2021, seguindo o exemplo de outros países, a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) estabeleceu a faixa etária de 14 anos como idade mínima para participar de competições de automobilismo em autódromos.

É até difícil expressar minha felicidade agora: uma vitória em meu ano de estreia nas fórmulas e com um recorde no automobilismo brasileiro. Este resultado será lembrado para sempre em minha carreira Pedro Clerot

“É até difícil expressar minha felicidade agora: uma vitória em meu ano de estreia nas fórmulas e com um recorde no automobilismo brasileiro. Este resultado será lembrado para sempre em minha carreira”, diz Clerot, mais jovem vencedor da história do automobilismo brasileiro, estabelecendo o recorde aos 14 anos e 7 meses de idade.

Pedro segue sendo destaque na categoria em 2021 e já acumula duas poles e quatro pódios até aqui na Formula Delta. “Foi um final de semana intenso, que começou difícil e terminou da melhor forma possível. Tivemos um incidente no início da sexta-feira, que me fez perder os treinos livres, mas conseguimos recuperar terreno ontem e hoje com uma vitória bem expressiva. Consegui mais de 13 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, mesmo com a pista ainda em condições perigosas: a gente estava de pneus slicks, mas ainda escorregava bastante. Queria agradecer demais ao apoio da minha mãe, do meu pai, do Erick Lutum e toda equipe da Formula Delta”, diz Clerot, que corre com patrocínio de Q7 Produções e Jeans Pool.

Pedro Clerot. Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Clerot. Foto: Reprodução/Instagram

Na próxima semana, o jovem piloto de 14 anos encara novo desafio, desta vez no kart, para o campeonato paulista no circuito do SpeedPark, em Birigui (SP), como parte de seu preparativo para a disputa do Mundial de Kart neste mesmo circuito no final do ano.

Siga no Instagram @pedrorodovalhoclerot