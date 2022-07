Pedro brilha na estreia de Vidal, e Flamengo bate o Avaí de virada no Brasileiro

O jogo marcou a estreia do volante chileno Vidal. Ele entrou aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Everton Ribeiro

Na Ressacada lotada, o Flamengo quebrou o tabu e venceu o Avaí por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, a vitória foi construída com gols dois gols de Pedro, enquanto Arthur Chaves foi autor do gol catarinense. O time rubro-negro encerra o primeiro turno com 30 pontos e o Avaí se mantém no meio da tabela com 21.

O jogo ficou aberto até os minutos finais, visto que o Flamengo virou a partida aos 40 minutos do segundo tempo. Na primeira etapa, o clube catarinense conseguiu neutralizar a criação de jogada dos cariocas. Pressionando, o Avaí abriu o placar no início da segunda etapa, mas sofreu o gol de empate logo depois e não conseguiu suportar a pressão do Rubro-Negro na segunda etapa.

Na próxima rodada, o Avaí encara o América-MG, no domingo (31), às 18h, na Arena Independência. O Flamengo joga pela Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na quarta (27), às 21h30, no Maracanã.