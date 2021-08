Peão brasileiro que morreu nos EUA era promessa no esporte

No domingo (29), Amadeu participava da final da Velocity Tour, uma espécie de segunda divisão da PBR. O jovem caiu do touro, mas seu pé ficou preso em uma das esporas

Na noite de domingo (29), o peão brasileiro Amadeu Campos Silva, de 22 anos, morreu durante uma montaria em touro, na Califórnia (EUA). O jovem era considerado um das principais promessas do Brasil no rodeio mundial.

Em 2019, Amadeu foi vice campeão brasileiro e se mudou para os Estados Unidos, com o objetivo de disputar a liga PBR (Professional Bull Riders), uma das mais importantes do mundo. O jovem completaria 23 anos nesta quarta-feira (1º).

“Amadeu Campos era uma promessa do esporte e estava começando a trilhar um caminho vitorioso, já entre os melhores competidores do mundo. A questão, a partir de agora, seria até onde ele chegaria, e tenho certeza que um dia poderia ser campeão mundial”, diz Adriano Moraes, diretor da PBR no Brasil.

Evento na Califórnia

No domingo (29), Amadeu participava da final da Velocity Tour, uma espécie de segunda divisão da PBR. O jovem caiu do touro, mas seu pé ficou preso em uma das esporas. O competidor foi arremessado duas vezes no chão e pisoteado pelo animal.

O peão foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. “Amadeu era uma estrela em ascensão em nosso esporte, um cowboy com enorme potencial dentro e fora da arena. Toda a PBR e este esporte manda orações e sinceras condolências à família e amigos de Amadeu”, escreveu Adriano Moraes