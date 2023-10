Palmeiras revive trauma nos pênaltis e cai para o Boca na Libertadores

Bruno Valdez, Valentini, Figal e Fernández converteram, enquanto Cavani parou em Weverton para o Boca

ANDRÉ MARTINS, CAROLINA ALBERTI E FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

O Boca Juniors fez o Palmeiras reviver traumas desbancou o Palmeiras nos pênaltis no Allianz Parque. No clássico estilo argentino, o time visitante venceu a disputa por 4 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e está na final da Libertadores.

O Boca manteve a hegemonia contra o Palmeiras na Libertadores. Há cinco anos, os argentinos eliminavam o Alviverde na semifinal no estádio palmeirense. Antes disso, a equipe saiu vitoriosa na final de 2000 e na semi de 2001.

Bruno Valdez, Valentini, Figal e Fernández converteram, enquanto Cavani parou em Weverton para o Boca. Romero defendeu Veiga e Gómez, e Kevin e Piquerez fizeram.

Cavani marcou o gol do Boca na partida, aos 23 minutos do primeiro tempo -o duelo de ida, na Bombonera, terminou empatado por 0 a 0.. Foi o primeiro gol do atacante uruguaio na Libertadores. Piquerez fez o tento do Alviverde.

Rojo foi expulso no segundo tempo e deixou o time argentino com um a menos no final. O zagueiro levou dois amarelos em 14 minutos e foi ao vestiário quando os visitantes ainda venciam.

Será o adversário do Fluminense no Maracanã, que eliminou o Inter ontem no Beira-Rio. A final será disputada em 4 de novembro, no Rio de Janeiro.

O Alviverde volta a campo no domingo (8) para o clássico contra o Santos. O time comandado por Abel Ferreira está na quarta colocação no Brasileiro, com 44 pontos, a oito de distância do líder Botafogo.

Curiosidade: Autor da jogada do gol do Boca, Merentiel pertence ao Palmeiras. Ele foi emprestado ao Boca no início do ano com opção de compra fixada e salários pagos integralmente pela equipe argentina – por isso pôde enfrentar o Alviverde.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Kevin), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Flaco López), Raphael Veiga e Mayke (Luis Guilherme); Artur (Endrick) e Rony. T.: Abel Ferreira

BOCA JUNIORS

Sergio Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra; Medina, G. Fernández, E. Fernández, Barco (Valentini); Merentiel e Cavani. T.: Jorge Almirón

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 5 de outubro de 2023, às 21h30

Árbitro: Andres Matonte

Assistentes: Nicolas Taran e Martin Soppi

VAR: Leodan Gonzalez

Público: 40.398

Renda: R$ 4.974.909,22

Amarelos: Rony, Gómez, Veiga, Rojo, Fabra, Ezequiel Fernández

Vermelho: Rojo

Gols: Cavani, aos 23’/1ºT, Piquerez, aos 32’/2ºT