Palmeiras perde do Coritiba, a 3ª seguida no Brasileiro, e Luxemburgo pode cair

O Palmeiras sofreu a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, ao ser derrotado pelo Coritiba, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 16ª rodada. O resultado pode custar o emprego do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com mais um revés, o Palmeiras segue com 22 pontos e vê cada vez mais aumentar a distância dos líderes, enquanto o Coritiba alcança os 16 e ganha fôlego para tentar escapar dos últimos lugares.

Com duas derrotas consecutivas, após ostentar 13 jogos invicto, o Palmeiras entrou em campo com o objetivo de conseguir uma bela vitória sobre o Coritiba, dono de um retrospecto de quatro jogos sem vitória e um dos times da zona de rebaixamento. Mas deu tudo errado.

Os primeiros 30 minutos de jogo foram, talvez, os piores do Palmeiras no Brasileirão. Com marcação frouxa e sem a menor inspiração, o time não agrediu o Coritiba e ainda viu o adversário dominar o meio de campo e abrir 2 a 0, com dois gols de Robson.

Visivelmente preocupado no banco, Vanderlei Luxemburgo trocou Zé Rafael e Esteves por Ramires e Willian, respectivamente, ainda no primeiro tempo. O time deu sinais de sobrevivência e os garotos realizaram uma bela jogada, na qual Patrick de Paula serviu Gabriel Verón: 2 a 1.

O últimos minutos foram agitados com um Coritiba bem distribuído em campo e que quase fez o terceiro, aos 47, mais uma vez com Robson, bloqueado desta vez por Weverton, e um Palmeiras mais ligado, rápido no ataque em busca do empate.

Luxemburgo apostou tudo no segundo tempo, ao colocar Rony no lugar do lesionado Marcos Rocha. O Palmeiras foi para o ataque, mas foi recepcionado pela valentia do Coritiba, que concentrou suas jogadas pelo lado esquerdo e levou perigo constante.

Felipe Mello recebeu o terceiro cartão amarelo, que o tira do jogo com o Fortaleza, domingo, no Ceará. O zagueiro, mais uma vez, sentiu muito a falta de Gustavo Gómez, que serviu a seleção paraguaia. O sentimento ficou mais evidente aos 19 minutos, quando Giovanni Augusto surgiu livre no meio da zaga palmeirense para fazer 3 a 1.

O desespero tomou conta do Palmeiras, que chegou a marcar com Gabriel Veron, aos 26, mas o lance foi anulado pelo VAR. A não confirmação foi como um balde de água fria nos comandados de Luxemburgo, que passaram a correr pelo gramado sem organização. A opção foram os chutes de longe e Scarpa chegou a assustar Wilson, aos 39 minutos. No lance seguinte, o goleiro do Coritiba evitou o gol de Rony.

Nos últimos minutos ficou muito claro que vários jogadores do Palmeiras não estavam se importando com o mau resultado, talvez por causa das críticas de Luxemburgo nos útlimos dias de que precisaria de reforços para o elenco. O Coritiba aproveitou, tocou a bola no campo de ataque e conseguiu sua segunda vitória longe de Curitiba.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 3 CORITIBA

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha (Rony), Felipe Melo, Renan e Esteves (Willian), Patrick de Paula (Danilo), Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Zé Rafael (Ramires); Gabriel Verón e Luiz Adriano (Raphael Veiga). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORITIBA – Wilson; Natanael, Henrique Vermudt (Ramón Martínez), Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Bueno), Yan Sasse (Gabriel) e Giovanni Augusto; Robson (Mattheus) e Rodrigo Muniz (Neilton). Técnico: Jorginho.

GOLS – Robson aos sete, aos 23 e Gabriel Verón aos 37 minutos do primeiro tempo. Giovanni Augusto aos 19 do segundo.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS – Zé Rafael, Yan Sasse, Felipe Melo, Gabriel Verón e Sabino.

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Allianz Parque.

