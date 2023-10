Palmeiras massacra São Paulo, faz 5 no rival e afasta a crise

Breno Lopes marcou o segundo gol do Palmeiras e dele na partida em passe magistral de Richard Ríos: um lançamento de três dedos

EDER TRASKINI E FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Com direito a “olé”, o Palmeiras goleou o São Paulo na noite de quarta-feira (25) por 5 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

O Verdão mandou no jogo desde o primeiro minuto e chegou a abrir o placar logo aos cinco minutos, mas o VAR pegou impedimento de Richard Ríos e anulou o gol.

Ainda na primeira etapa, o Palmeiras resolveu o clássico com gols de Breno Lopes, duas vezes, e Piquerez, de pênalti. O primeiro do atacante se deu em lance idêntico ao tento anulado dez minutos antes.

A vitória virou goleada no finalzinho. Marcos Rocha e Piquerez marcaram para fechar o placar.

Após o quinto gol, o narrador do estádio puxou a contagem e a torcida foi junto: “um, dois, três, quatro, cinco”. Antes do fim, ainda teve o tradicional olé.

Dorival tentou mudar o cenário com substituição ainda no primeiro tempo. Aos 36, ele tirou Gabi Neves para entrada de Nestor para melhorar a construção de jogadas, mas quatro minutos depois perdeu Lucas por lesão e viu os planos serem frustrados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O São Paulo ainda teve o capitão Rafinha expulso. O lateral vinha sofrendo na marcação e se estranhando com Breno Lopes desde o início do jogo; os dois cartões amarelos foram em lances com o atacante.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou a 50 pontos e se manteve no G4 do Brasileirão. Já o São Paulo seguiu com 38 pontos e pode terminar a rodada a cinco da zona do rebaixamento.

O Alviverde volta a campo no sábado (28), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, no Allianz Parque. Já o Tricolor do Morumbi visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, no domingo (29), às 16h.

PEDRA NO SAPATO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ninguém venceu mais o Palmeiras de Abel Ferreira do que o São Paulo, mas o fato pouco importou nesta noite no Allianz Parque. O Palmeiras dominou o Choque-Rei e venceu com autoridade o rival, matando o jogo ainda no primeiro tempo.

Foi a primeira vitória do Verdão sobre o Tricolor em duelos pelo Brasileirão dentro do Allianz desde 2019. Somando todas as competições, o São Paulo também não era derrotado no estádio rival há três partidas, sendo a última derrota nas oitavas da Copa do Brasil 2022, quando o Tricolor avançou nos pênaltis.

Em campo, em nenhum momento pareceu que o Palmeiras alguma vez teve dificuldades com o São Paulo. O time de Abel dominou desde o primeiro minuto e chegou a abrir o placar logo aos cinco, mas o gol de Richard Ríos acabou anulado por impedimento do colombiano. Não demorou, e dez minutos depois, em jogo idêntica, Breno Lopes marcou.

Breno Lopes marcou o segundo gol do Palmeiras e dele na partida em passe magistral de Richard Ríos: um lançamento de três dedos do meio-campo. Com o São Paulo desestabilizado, Wellington Rato cometeu pênalti infantil ao fazer a carga nas costas de Zé Rafael que saía da área nos acréscimos do primeiro tempo; Piquerez cobrou e converteu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo tempo reservou emoções para o final: Marcos Rocha marcou o quarto após cruzamento de Piquerez e o próprio lateral anotou o quinto gol em chutaço de fora da área.

Foi a sétima vitória de Abel Ferreira sobre o São Paulo, igualando o histórico do confronto: sete triunfos para cada lado e seis empates. Neste ano, o equilibrio permanece: duas vitórias tricolores na Copa do Brasil, dois triunfos palmeirenses no Brasileirão e um empate no Paulistão.

LANCES IMPORTANTES

Gol anulado. O Palmeiras chegou a abrir o placar logo aos 5 minutos. Mayke cruzou na direita e Richard Ríos cabeceou no segundo pau. Rafael falhou na defesa e entrou com bola e tudo, mas o VAR pegou impedimento do colombiano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1×0. Em um lance que foi quase replay do primeiro gol, Mayke recebe de Veiga na direita e cruza para a pequena área, só que dessa vez rasteiro. Breno Lopes apareceu na segunda trave e entra chutando para o gol para abrir o placar aos 15 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2×0. O Palmeiras ampliou em lançamento genial de Richard Ríos. O colombiano acertou uma enfiada de bola de três dedos para Breno Lopes entrar entre Diego Costa e Rafinha e bater sem chance para Rafael para marcar seu segundo no clássico.

3×0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Wellington Rato comete pênalti infantil em Zé Rafael que saía da área são-paulina. Na cobrança, Piquerez cobra rasteiro, Rafael até acerta o canto, mas não consegue fazer a defesa.

4×0. Já no fim do jogo, Piquerez chega ao fundo e cruza rasteiro. A bola passa por toda extensão da área e encontra Marcos Rocha do outro lado para marcar.

5×0. Piquerez avançou pelo lado esquerdo e acertou um chutaço de fora da área para fechar a conta e arrancar o olé e a ‘contagem’ das arquibancadas.

Ficha Técnica

Palmeiras 5 x 0 São Paulo

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gomez, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael e Richard Ríos (Fabinho); Endrick (Rony), Breno Lopes (Luís Guilherme) e Raphael Veiga (Artur). T.: Abel Ferreira

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Gabi Neves (Nestor), Alisson (Nathan) e Michel Araujo; David (Luciano), Lucas (Wellington Rato) e James Rodríguez (Jhegson Méndez). T.: Dorival Jr

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Juiz: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Gols: Breno Lopes (15min/1ºT e 26min/1ºT), Piquerez (51min/1ºT), Marcos Rocha (38min/2ºT) e Piquerez (51min/2ºT)

Amarelos: Zé Rafael, Raphael Veiga e Endrick; Beraldo, Wellington Rato e Rafinha (2)

Vermelhos: Rafinha

Público: 32.618

Renda: R$ 1.995.950,97