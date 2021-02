Palmeiras é impedido de inscrever Breno Lopes para Mundial de Clubes

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Fifa divulgou nesta segunda-feira (1º) a lista dos jogadores inscritos no Mundial de Clubes. O Palmeiras vai disputar o torneio no Qatar sem o atacante Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores contra o Santos, no último sábado (30).

Cada uma das seis equipes participantes relacionou 23 atletas. Apesar das consultas do time brasileiro à Fifa, Breno Lopes não pôde ser incluído porque foi contratado em novembro do ano passado, quando a janela de transferências internacionais da entidade estava fechada. O atacante atuava pelo Juventude, na Série B do Brasileiro.

O atleta de 25 anos disse em entrevista à ESPN que foi pego de surpresa com a informação: “Hoje cedo cheguei aqui no clube, recebi uma mensagem da minha irmã perguntando o que tinha acontecido. Falei: ‘Como assim? A gente viaja amanhã depois do jogo, de madrugada’. Logo em seguida, o diretor chamou para falar dessa questão da documentação”.

Ainda assim, o Palmeiras levará seu herói improvável ao Qatar. “Fico triste, mas vou conseguir viajar com a delegação, passando energia positiva para os jogadores.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gabriel Veron, que havia sofrido lesão na coxa esquerda e virou desfalque na decisão sul-americana, foi inscrito. A delegação palmeirense embarca nesta terça-feira (2) à noite para Doha, após enfrentar o Botafogo no Brasileiro.

O time estreia na semifinal do Mundial, marcada para domingo (7), às 15h (de Brasília). Enfrentará o vencedor do confronto entre Tigres (MEX) e Ulsan Hyundai (COR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA OS INSCRITOS PELO PALMEIRAS:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Kuscevic e Emerson Santos

Laterais: Marcos Rocha, Matías Viña e Mayke

Volantes: Patrick de Paula, Gabriel Menino, Felipe Melo, Danilo e Zé Rafael

Meias: Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima

Atacantes: Rony, Luiz Adriano, Willian e Gabriel Veron

As informações são da FolhaPress