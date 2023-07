Palmeiras abre 2 a 0, cede empate ao Athletico-PR e soma 3º jogo sem vitória no Brasileirão

O resultado coloca o time alviverde dez pontos atrás do líder Botafogo. O time paranaense é o 9º, com 20 pontos

O Palmeiras continua sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro e igualou sua maior sequência negativa na atual edição do torneio. Após abrir 2 a 0 no placar, com gols de Endrick e Gabriel Menino e uma atuação segura, o time do técnico Abel Ferreira entregou de bandeja o empate ao Athletico-PR por 2 a 2, neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba.

Neste Brasileirão, o Palmeiras já havia empatado três jogos consecutivos (Red Bull Bragantino, Santos e Atlético-MG). A diferença é que, desta vez, são duas derrotas para Bahia e Botafogo, além da igualdade com o Athletico-PR. O resultado coloca o time alviverde dez pontos atrás do líder Botafogo. O time paranaense é o 9º, com 20 pontos.

O jogo nem bem começou e o VAR entrou em ação para confirmar um pênalti para o Palmeiras. Zé Ivaldo deu uma cotovelada em Endrick em um lance na área em que nada iria acontecer. Quem salvou o zagueiro de tamanha burrice foi Léo Linck. O goleiro, que substituía o titular Bento, caiu no canto certo para defender cobrança do atacante palmeirense.

Alvo da torcida do Athletico-PR por causa do erro no pênalti, Endrick não demorou para dar uma resposta em campo. O gol saiu aos 22 minutos. Breno Lopes recebeu na direita e cruzou na área. O atacante foi inteligente para enganar Pedro Henrique e surgiu livre para tocar de cabeça no contrapé de Léo Linck. Na comemoração, uma dancinha pra lá de ousada para devolver todos os impropérios que ouviu dos torcedores. Foi no mesmo local que Endrick marcou o primeiro gol como profissional, no ano passado, em uma vitória por 3 a 1, em 25 de outubro.

A vantagem no placar trouxe ainda mais tranquilidade para o Palmeiras. Mesmo com jogadores importantes fora de combate, como Dudu, Raphael Veiga e Artur, que nem sequer viajaram a Curitiba, e outros começando no banco, entre eles Ronny e Gabriel Menino, o time alviverde se sentia confortável em campo. Quase não sofreu no primeiro tempo.

O cenário ficou ainda mais favorável para o Palmeiras com menos de 15 minutos da etapa final. Gabriel Menino, que entrou no intervalo, tabelou com Breno Lopes após roubada de bola de Vanderlan e contou com um desvio em Thiago Heleno ao finalizar para abrir 2 a 0.

Quando o jogo parecia decidido, o Palmeiras se perdeu em campo após pênalti cometido por Gustavo Garcia (outra vez assinalado com ajuda do VAR). O lateral foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, abrindo espaço para uma reação impensada do Atlhetico-PR. Vitor Bueno diminuiu o placar e, cinco minutos depois, Vítor Roque deixou tudo igual ao completar de cabeça um cruzamento de Madson.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 2 X 2 PALMEIRAS

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven (Madson), Hugo Moura (Alex Santana), Erick e Christian (Cuello); Vitor Bueno, Vítor Roque e Canobbio (Terans) Técnico: Wesley Carvalho.

PALMEIRAS – Weverton; Gustavo Garcia, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Naves (Luan), Richard Ríos (Gabriel Menino) e Jhon Jhon; Luis Guilherme (Fabinho), Breno Lopes (Mayke) e Endrick (Rony). Técnico: João Martins (auxiliar).

GOLS – Endrick, aos 22 minutos do primeiro tempo. Gabriel Menino, aos 12, e Vitor Bueno (pênalti), aos 22, Vitor Roque, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Zé Ivaldo, Vítor Roque, Vitor Bueno, Madson.

CARTÃO VERMELHO – Gustavo Garcia.

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 33.118 torcedores.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).

