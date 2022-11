Os destaques da Copa na TV nos próximos dias

A Inglaterra, semifinalista da última Copa e finalista da última Eurocopa, estreia amanhã em busca do seu segundo título

SEGUNDA-FEIRA (21)

GRUPO B

10h – Inglaterra x Irã

Globo, SporTV e Globoplay

FIQUE DE OLHO

Semifinalista da última Copa e finalista da última Eurocopa, a Inglaterra busca o que não consegue desde 1966: um título; há jogadores de qualidade e a esperança de uma campanha longeva

GRUPO A

13h- Senegal x Holanda

Globo, SporTV, Globoplay e YouTube (CazéTV)

FIQUE DE OLHO

A Holanda é apontada entre as favoritas e tem um caminho teoricamente favorável até as quartas de final

GRUPO B

16h – Estados Unidos x País de Gales

Globo, SporTV e Globoplay

FIQUE DE OLHO

O confronto é chave para a pretensão de cada um dos times; sair atrás antes de enfrentar a Holanda não está nos planos de norte-americanos e galeses

TERÇA-FEIRA (22)

GRUPO C

7h – Argentina x Arábia Saudita

Globo, SporTV e Globoplay

Lionel Messi estreia em sua última Copa do Mundo com a responsabilidade de liderar uma jovem seleção

GRUPO D

10h – Dinamarca x Tunísia

Globo, SporTV e Globoplay

Dinamarca é a segunda força do grupo, que tem a França

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRUPO C

13h – México x Polônia

Globo, SporTV e Globoplay

Existe uma pressão contra o técnico Gerardo “Tata” Martino, do México, mas a equipe acredita na vaga. A Polônia conta com as estrelas Robert Lewandowski e Piotr Zielinski, jogadores do Barcelona e Napoli.

GRUPO D

16h – França x Austrália

Globo, SporTV e Globoplay

Uma das favoritas da Copa, a França estreia no Qatar sem um dos seus principais jogadores. Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro, foi cortado após sofrer uma lesão na coxa durante um treinamento no sábado (19)