Onde assistir a Flamengo x Palmeiras, a final da Supercopa do Brasil

Flamengo e Palmeiras disputam neste sábado (28) a primeira competição nacional do calendário 2023 do futebol brasileiro. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30, as equipes brigam pelo título da Supercopa do Brasil, que reúne os atuais campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

O confronto terá transmissão da TV Globo, na rede aberta, e do SporTV, na TV por assinatura.

Enquanto time carioca busca seu terceiro troféu depois das conquistas de 2020 e 2021, os paulistas sonham com o inédito título.

Será a segunda vez que os clubes vão se encontrar no torneio. Em 2021, a equipe rubro-negra derrotou os palmeirenses nos pênaltis depois de um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

A edição deste ano terá uma novidade no VAR (árbitro de vídeo) no uso das linhas para a definição de impedimentos. Quando houver uma sobreposição, ainda que mínima, da linha do último atacante e do penúltimo defensor, o lance será considerado legal.

Na teoria, isso beneficia os atacantes e tende a reduzir o número de lances anulados por impedimento. A análise dos lances, a partir de agora, também será exibidas nos telões do estádio.