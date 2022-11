Oitavas têm dois jogos definidos; veja resumo e as estatísticas do dia

Na quarta (30), entram em campo os grupos C e D. As duas partidas de cada grupo acontecem no mesmo horário, às 12h e às 16h

A terça-feira (29) de Copa do Mundo classificou Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos para as oitavas de final. No grupo A, a Holanda superou o Qatar sem grandes esforços, enquanto no grupo B, o Irã brigou para conseguir um empate, mas perdeu de 1 a 0 para os EUA.

Na quarta (30), entram em campo os grupos C e D. As duas partidas de cada grupo acontecem no mesmo horário, às 12h e às 16h.

GRUPO A

HOLANDA X QATAR

A Holanda bateu o time da sede da Copa por 2 a 0. A seleção holandesa não precisou fazer esforços e jogou em ritmo de treino. Durante a partida, o Qatar sofreu para tocar na bola e teve passou apenas 37% do tempo com ela. Com o resultado, a equipe é a primeira do grupo A, com sete pontos.

HOLANDA 2X0 QATAR

Posse de bola

63,00% x 37,00%

Chutes a gol

4 x 3

Total de passes

783 x 452

EQUADOR X SENEGAL

A partida entre as seleções terminou em 2 para o Senegal e 1 para o Equador. O resultado foi o necessário para os senegaleses somarem 6 pontos e irem às oitavas. O craque da partida foi Ismaila Sarr, que substituiu o ídolo Sadio Mané e não deixou os companheiros desanimarem quando veio o empate. O segundo gol veio no segundo tempo, com Koulibaly.

EQUADOR 1X2 SENEGAL

Posse de bola

61,62% x 38,38%

Chutes a gol

4 x 3

Total de passes

434 x 267

GRUPO B

IRÃ X EUA

A disputa deu a vitória por 1 a 0 para os Estados Unidos. Assim como em 2010 e 2014, os EUA avançaram para o mata-mata e mantiveram vivo o sonho de, ao menos, repetir sua melhor campanha em Mundiais. O Irã tentou garantir um empate, mas viu a defesa norte-americana se impor.

IRÃ 0X1 EUA

Posse de bola

49,49% x 50,51%

Chutes a gol

1 x 5

Total de passes

465 x 474

PAÍS DE GALES X INGLATERRA

Com gols de Marcus Rashford e Phil Foden, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3 a 0. Gales precisava não apenas vencer, mas esperar que a partida entre Estados Unidos terminasse empatada, assim, foi eliminada com os resultados do dia.

PAÍS DE GALES 0X3 INGLATERRA

Posse de bola

35,35% x 64,65%

Chutes a gol

1 x 7

Total de passes

329 x 594

*

QUAIS SÃO OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (30)?

12h – Tunísia x França

12h – Austrália x Dinamarca

16h – Arábia Saudita x México

16h – Polônia x Argentina