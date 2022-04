O aguardado retorno da Corrida União Europeia

O evento faz parte da programação da XVIII Semana da Europa, organizada pela EUNIC Brasília e pela Delegação da União Europeia no Brasil

Depois de dois anos suspensa devido à pandemia de Covid-19, uma das principais atrações esportivas do calendário do Distrito Federal volta a ocupar o Eixão Sul no dia 8 de maio (domingo): a Corrida União Europeia. O evento faz parte da programação da XVIII Semana da Europa, organizada pela EUNIC Brasília (Associação dos Institutos Culturais, Embaixadas e Consulados de países membros da União Europeia) e pela Delegação da União Europeia no Brasil.

O retorno da corrida, que chega à sua 16ª edição em 2022, é uma excelente notícia para corredores de rua e profissionais do esporte. Os participantes contarão com modalidades de 5km, 10km e 15km. O percurso de 5km é aberto a corredores a partir de 16 anos. Os demais, a qualquer pessoa acima de 18 anos e em condições físicas adequadas para a prática esportiva. A arena será montada na altura do Banco Central e a largada está marcada para às 7h, com expectativa de participação de 1.800 atletas.

“Foram dois anos muito difíceis. Portanto, voltar a realizar um evento presencialmente já consolidado no meio esportivo como parte da programação da Semana da Europa representa superação. Conseguimos vencer a doença e, agora, com todos em segurança e saudáveis, voltamos com força. A Corrida União Europeia marca um novo momento de esperança por dias melhores”, afirma Sabine Plattner, presidente da EUNIC Brasília.

Vale lembrar que, a exemplo dos anos anteriores, todos os participantes pagantes estarão concorrendo ao sorteio, no final da corrida, de passagens aéreas de ida e volta para qualquer país membro da União Europeia. Este é, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados da Corrida União Europeia. Todos os inscritos vão receber uma camiseta do evento, e os que completarem o percurso terão direito a uma medalha. O tempo de cada um será cronometrado por meio de chip eletrônico, com resultado publicado logo após o evento, e o certificado de participação pode ser impresso no site da corrida. A estrutura montada contará com serviço médico completo, equipe de apoio, guarda-volume para os participantes e palco para a realização de sorteio e interação com o público.

Com o objetivo de fomentar o esporte para pessoas com deficiência (PCD), a Corrida União Europeia possui uma modalidade especial para esses atletas. Serão 5 km para cadeirantes e andantes. Para esta premiação, será considerada a ordem de chegada.

As inscrições podem ser feitas no site Central da Corrida (centraldacorrida.com.br/uniaoeuropeia). Os kits estarão disponíveis para retirada na Decatlhon do Venâncio Shopping (Asa Sul), no dia 7, das 11h às 20h.

ENTREGA DE KIT

DATA: 7/5

HORÁRIO: das 11h às 20h

LOCAL: Decathlon Shopping Venâncio – Asa Sul

Para a retirada do kit, a apresentação de documento de identificação é obrigatória. Caso haja divergência nos dados, o atleta deverá procurar a organização para a correção até uma hora antes da largada. Não haverá entrega de kits no dia do evento.

O participante poderá indicar outra pessoa para retirar o seu kit. É necessário, no entanto, acessar o sistema na Área do Atleta, procurar o evento 16ª Corrida União Europeia e clicar em EDITAR. Lá poderá indicar o NOME e CPF de quem poderá retirar o kit pelo participante inscrito. Atletas da categoria 60+ devem ir pessoalmente retirar o kit. Não haverá entrega para terceiros.

KIT DE CORRIDA

O kit de corrida será composto por:

Camiseta do evento;

Número de peito;

Chip de cronometragem;

Seguro saúde;

Kit lanche (após o evento);

Medalha de participação (após o evento).

EUNIC no Brasil e no mundo

A Semana da Europa no Brasil começou em 2005, como um projeto que reunia Aliança Francesa, Cultura Inglesa e Goethe-Zentrum Brasília. Atualmente, é organizada pela EUNIC Brasília, que representa os estados membros da União Europeia e a Delegação da UE, com a participação de dezenas de parceiros locais e internacionais.

A EUNIC é uma plataforma global que reúne os 27 países membros da UE em mais de 100 países do mundo através de uma rede de 132 “clusters”, juntando as experiências dos países membros, dos países associados e dos parceiros locais.

No caso da EUNIC Brasil, os integrantes estão reunidos em clusters, grupos locais de instituições que promovem o aprendizado de idiomas, o diálogo intercultural e o desenvolvimento local. Existem hoje seis clusters no país – Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre.

Em Brasília, a EUNIC é presidida, em 2022, pelo Goethe Institut, cabendo as três vice-presidências à Portugal (Camões – Centro Cultural Português em Brasília), Aliança Francesa de Brasília e Embaixada da Bélgica.