Números ao lado do Atlético-MG

Matemáticos dão ao time mineiro uma probabilidade de mais de 85% do título nacional

Os números começam a apontar o Atlético-MG como o futuro campeão brasileiro. Dados da Universidade Federal de Minas Gerais e do Infobola colocam o time mineiro com mais de 85% de chance de sair da fila de títulos brasileiros.

A lista divulgada por ambos estatísticos tem como base o mando de campo e o retrospecto das equipes, permite comparar os clubes pela dificuldade dos adversários até o final da competição.

De certo, o Atlético-MG hoje possui um aproveitamento de campeão. Dos 22 jogos disputados, chegou aos 49 pontos, feito que igualou o Flamengo de 2019 e ficou a um ponto do Corinthians de 2017.

Como aliado a tudo isso, o Galo ainda terá três jogos consideráveis ‘fáceis’ em meio as circunstâncias. Hoje, enfrentará a Chapeconse, na Arena Condá, às 19h.

É bem verdade que no primeiro turno, um dos poucos pontos obtidos pela equipe catarinense foi justamente sobre o rival de hoje, em um empate em 1 x 1.

Depois disso, ainda terá os duelos contra Ceará e Santos. O fato curioso é que, no primeiro turno, essa foi a pior sequência do Atlético-MG neste Brasileirão, perdendo ambos os jogos. Desde então, não perdeu mais, com uma série de 15 jogos sem derrota na competição.

Por outro lado, o Flamengo, rival direto e mais próximo de chances de tirar o título do Galo, também tropeçou diante de Bragantino (adversário de hoje, às 20h30) e Juventude, vencendo apenas o Fortaleza da sequência que se aproxima. Caso os resultados se repitam, a chance do tricampeonato do Flamengo fica ainda mais remota. Hoje, os matemáticos colocam o clube com menos de 10% de probabilidade de vencer o campeonato.

Para piorar a situação do Flamengo, o time não contará com o trio Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, que foram cedidos as suas seleções, além de Isla, no Chile. Tais jogadores também não estiveram nas três partidas diante do RB Bragantino, Fortaleza e Juventude, no primeiro turno, quando o clube carioca conseguiu apenas três pontos nestes três jogos, ainda sob o comando de Rogério Ceni. Tais resultados impactaram a queda do treinador nas rodadas seguintes.

Rebaixamento

Na parte debaixo da tabela, a Chapeconse, com apenas um vitória na competição, está com 99% de chances de cair. O Sport, que pode perder até 17 pontos, está com 81% de risco de queda.

Entre times que já foram campeões brasileiros, Bahia, Santos e Grêmio estão com 45%, 43% e 42% de probabilidade de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Além dos dois jogos citados envolvendo Flamengo e Atlético-MG diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e Chapeconse, em Chapecó, respectivamente, outras seis partidas movimentam a quarta-feira

Às 19h, Ceará receberá o Internacional; o Sport Recife pega o Juventude e o Atlético-GO duela contra o Athletico-PR.

Mais tarde, no fechamento dos jogos da noite, às 21h30, outros três jogos Fluminense e Fortaleza, no Maracanã; Grêmio e Cuiabá, em Porto Alegre; e América-MG e Palmeiras, em Minas Gerais.

O último jogo da rodada está marcado para amanhã, às 18h30, no Morumbi, no clássico envolvendo São Paulo e Santos.