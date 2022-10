No Mundial de Parabadminton no Japão, Marcelo Alves busca somar pontos por vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024

Nesse cenário internacional, Marcelo é o brasileiro melhor classificado aparecendo no top 10, com 31.770 pontos

O calendário de 2022 do parabdminton está recheado: o próximo compromisso é o Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado entre os dias 1º e 6 de novembro, em Tóquio, no Japão. O brasiliense Marcelo Alves é um dos atletas que representarão as cores verde e amarela, nas categorias simples e duplas. Para isso, o esportista vem alinhando seu desempenho dentro de quadra para fazer bonito na competição.

“Estamos treinando forte, tanto a parte física quanto a parte tática, e tentando fazer alguns ajustes técnicos para fazer bonito no Japão”, disse Marcelo, que recentemente conquistou o ouro no Campeonato Brasileiro, na classe simples WH1.

O foco é chegar às quartas de final, onde a expectativa de garantir medalha no evento se torna mais concreta. Outro atrativo é a chance de faturar pontos na disputada corrida por vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Nesse cenário internacional, Marcelo é o brasileiro melhor classificado aparecendo no top 10, com 31.770 pontos.

“Teremos adversários fortes pela frente como os asiáticos e europeus. A dificuldade em um Mundial é grande, mas estou pronto e preparado para fazer bons jogos e brigar pelo meu objetivo individual”, ressaltou.

Já na disputa de duplas, Alves receberá o reforço do paulista Júlio César Godoy. Juntos, eles ocupam o 19º lugar da BWF, com 11.110 pontos somados. Os dois estiveram juntos no último ciclo paralímpico e depois de um período afastado retomaram a dupla.

A estreia do brasileiro na competição será nesta terça às 23h40 contra o anfitrião Nagashima Osamu e na sequência fará uma partida de dupla também contra os japoneses Daiki Kajiwara e Hiroshi Murayama.