No grupo do Brasil, Suíça vence e assume a liderança

A Copa começou para o grupo G, o grupo do Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, e esses dois últimos fizeram a abertura da rodada nesta quinta-feira (24), no estádio Al Janoub. Após 90 minutos, a Suiça levou a melhor e venceu a equipe africana por 1×0, com gol marcado por Embolo.

Com o resultado, Camarões ocupa a lanterna do grupo e segue com o tabu de 32 anos sem vencer em estreias de Mundial. A primeira e última vez foi em 1990, quando derrotou a Argentina por 1×0.

Antes de a bola rolar, ainda no aquecimento, os goleiros suiços apareceram para o aquecimento de óculos escuros, peças tecnológicas que reproduzem efeito de câmera lenta na bola, o que ajuda na antecipação das ações dos goleiros.

Foto: AFP

O momento antes de o árbitro dar o apito inicial também foi de homenagens. Ídolo de Camarões, Roger Milla ganhou uma placa e homenagens da FIFA por ser, até hoje, o atleta mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo, ainda em 1990, quando ele tinha 42 anos.

A bola rolou, mas a primeira etapa não foi exatamente o que todos esperavam. A Suiça teve a posse de bola, mas a equipe africana Mbeumo teve a chance de fazer o gol e desperdiçou. Hongla chutou cruzado e Sommer defendeu.

Já os europeus trocavam muitos passos horizontais, sem conseguir avançar pela linha de marcação de Camarões. Xhaka e Shaqiri, os principais nomes da equipe, pouco fizeram, e o placar foi para o intervalo zerado.

Com apenas dois minutos do segundo tempo o gol veio. Freuler recebe com liberdade e abriu para Shaqiri, que cruzou de primeira para Embolo, que é africano mas joga pela Suiça, completamente livre na pequena área, abrir o placar.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Diante de 39 mil torcedores – o pior público da Copa até então -, pouco mudou no decorrer da partida. A Suíça se aproveitou do resultado e teve poucas chances de ampliar o placar, enquanto Camarões até tentava chegar ao ataque, mas pecava nas finalizações.