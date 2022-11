Neymar tem problema no voo e perde primeiro treino da seleção na Itália

O primeiro treino da seleção brasileira em Turim, na Itália, não contará com Neymar e Marquinhos.

Gabriel Carneiro e Igor Siqueira

O primeiro treino da seleção brasileira em Turim, na Itália, não contará com Neymar e Marquinhos. A atividade está prevista para as 16h do horário local (12h, de Brasília) e será a primeira na preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Ao todo, já se apresentaram 24 dos 26 convocados pelo técnico Tite.

O voo com os dois jogadores do Paris Saint-Germain teve um atraso, houve troca da aeronave a chegada de ambos, segundo a assessoria da CBF, está prevista para acontecer durante o trabalho no CT da Juventus.

Não foi informado oficialmente o motivo exato do atraso da decolagem. Com o contratempo em Paris, Neymar e Marquinhos serão os únicos que não chegarão a tempo do treino.

Os jogadores da seleção estão chegando ao hotel em Turim. Os dois primeiros se apresentar hoje (14) foram Vini Jr. e Éder Militão.

Entre os que atuam na Europa, também estão na concentração Alex Sandro, Danilo, Bremer, Raphinha, Rodrygo e Dani Alves. O bloco que veio da Inglaterra chegou junto ao fim da manhã e completou a leva de apresentações. Pedro, Éverton Ribeiro e Weverton chegaram ontem (13), com a comissão técnica, em um voo que veio do Rio.

Pelo planejamento da comissão técnica, os primeiros treinos do Brasil na Itália serão para tentar equacionar a condição física dos jogadores, com um controle da carga de atividade. A expectativa é que um trabalho mais intenso, com todos os 26 convocados, aconteça na quarta-feira.

ENQUANTO ISSO, NA PORTA DO HOTEL

Um grupo entre 40 e 50 torcedores marcou presença na porta do hotel da Juventus, onde a seleção brasileira fica concentrada pelos próximos dias. Eles esperavam justamente a chegada dos jogadores com cartazes e animação.

Havia mensagens em homenagem a Neymar, Richarlison, Vini Jr, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Marquinhos, Thiago Silva e Casemiro. Segundo os torcedores, boa parte jovens intercambistas brasileiros, “não deu tempo” de fazer para outros jogadores da seleção porque o trabalho era elaborado. Havia até desenhos de um pombo, de um globo de festa e do streamer Casimiro, quase xará do volante da seleção.

Richarlison foi o que mais fez festa com a galera. Tirou fotos pacientemente e motivou cânticos de apoio de quem veio acompanhar a chegada dos convocados à Copa do Mundo.