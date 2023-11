Neymar tem boa evolução da cirurgia no joelho esquerdo e pode ter alta neste sábado

O craque se machucou no duelo com o Uruguai, em 17 de outubro. A previsão de retorno é de dez meses

Neymar poderá ter alta neste sábado. Rodrigo Lasmar, chefe médico da seleção brasileira, esteve nesta sexta-feira pela manhã na Clínica Mater Dei, em Belo Horizonte, e considerou que o jogador teve uma evolução satisfatória da cirurgia sofrida na segunda-feira. Uma nova avaliação será realizada neste sábado, para verificar a possibilidade de alta do jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita e da seleção.

O craque se machucou no duelo com o Uruguai, em 17 de outubro. Na ocasião, o time de Fernando Diniz foi superado por 2 a 0 em partida válida pelas Eliminatórias da Copa 2026. A previsão de retorno aos gramados é de dez meses.

Neymar se machucou em uma disputa no meio-campo ainda no primeiro tempo do embate com o Uruguai. Ele teve lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo e teve de sair de campo de maca.

O atacante de 31 anos foi contratado a peso de ouro pelo Al Hilal em 15 de agosto junto ao Paris Saint-Germain. Além dos valores exorbitantes, o contrato de Neymar também prevê privilégios como mansão com empregados, diversos bônus e a presença da namorada na Arábia Saudita.

Porém, o ano de 2023 não tem sido muito bom para o astro que, em fevereiro, ficou cinco meses em recuperação por causa de uma lesão no tornozelo. Principal nome do Al-Hilal para esta temporada, Neymar entrou em campo apenas cinco vezes pelo novo clube e marcou um gol.

Estadão Conteúdo