Neymar se pronuncia após lesão o tirar de jogos da Copa e diz que fará o possível

São Paulo

Neymar usou suas redes sociais para se pronunciar após uma lesão no tornozelo direito o tirar dos próximos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

“O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país para nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas.

Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava”, escreveu em seu Instagram.

Neymar também aproveitou para comentar sobre sua lesão, mas tranquilizou os torcedores da seleção brasileira, dizendo que fará e tudo para voltar a jogar está Copa.

“Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira? e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata e vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do deus do impossível e minha é interminável”, finalizou.

Na partida de estreia do Brasil neste Mundial da Fifa contra a Sérvia, o camisa 10 acabou torcendo o tornozelo durante o jogo e teve que ser substituído.

Após a realização de um exame de ressonância magnética na manhã de hoje (25), foi contatado que o atacante tem uma lesão ligamentar no tornozelo direito, além de um edema ósseo.

A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G.