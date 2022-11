Neymar revela conversa com Messi sobre a Copa do Mundo

O camisa 10 brincou que a seleção brasileira seria campeã e venceria a Argentina, e arrancou risadas de seu colega de Paris-Saint Germain

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)



Em entrevista exclusiva para o jornal inglês The Telegraph, Neymar revelou um bate-papo descontraído que teve com Lionel Messi sobre a Copa do Mundo do Qatar.



O camisa 10 brincou que a seleção brasileira seria campeã e venceria a Argentina, e arrancou risadas de seu colega de Paris-Saint Germain.”Às vezes brincamos sobre nos cruzarmos na final. Digo a ele (Messi) que serei campeão e ganharei dele. Damos boas risadas”, disse o craque.”Jogar com ele e com o Kylian (Mbappé) é um prazer enorme. São dois grandes nomes. Messi é considerado o melhor do mundo por muitos”, acrescentou.



Apesar da brincadeira, vale ressaltar que a probabilidade do Brasil enfrentar a Argentina antes em uma final é baixa, visto que alguma das duas seleções precisaria ficar na segunda colocação no respectivo grupo para isso acontecer. Caso ambas se classifiquem em primeiro ou segundo lugar, e avancem nas oitavas e quartas, o eventual confronto ocorre nas semifinais.



O Brasil de Neymar, Tite e companhia integra o Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Por outro lado, a Argentina de Messi está no Grupo C, com Arábia Saudita, Polônia e México.



Neymar elege seleções favoritas ao título



Além de projetar uma “clássica” decisão contra a seleção da Argentina, Neymar alçou cinco seleções postulantes à conquista do Mundial do Qatar, incluindo o Brasil. “Acredito que os favoritos são Argentina, Alemanha, Espanha e França. Acho que esses quatro, junto com o Brasil, têm plenas condições de chegar à final”, disse Ney, “A Copa do Mundo é cheia de surpresas. Tem times que vão muito longe na competição mesmo que muitos não acreditem neles”, acrescentou.



O principal astro da seleção brasileira ainda afirmou que conquistar a Copa do Mundo seria seu “maior sonho”, considerando a única grande taça faltante em sua galeria.