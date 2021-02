Neymar perde PSG x Barcelona e ficará um mês fora após lesão na coxa

PUBLICIDADE

O atacante Neymar, que saiu machucado do jogo desta quarta-feira (10), após um choque com um jogador do Caen, vai perder o duelo do PSG contra o Barcelona, válido pela Liga dos Campeões, que acontece na próxima terça-feira (16).

De acordo com o clube francês, o jogador passou por exames que detectaram uma lesão no adutor da coxa.

Com a contusão, Neymar ficará fora de ação pelas próximas quatro semanas, perdendo ao menos quatro partidas de sua equipe pelo Campeonato Francês.

Ele vira dúvida também para o duelo de volta do PSG contra o Barça, marcado para o dia 10 de março, em Paris.

Internamente, o clima era de “pessimismo” desde a noite de ontem, mas, segundo o jornal L’Equipe, o clube queria “manter a esperança” enquanto aguardava o resultado dos exames.

