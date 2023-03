Neymar ‘perde’ 1 milhão de euros em jogo e se ‘desespera’ em live

A assessoria do jogador informou que foi uma ação de marketing da Blaze e que Neymar, na verdade, não perdeu dinheiro

O atacante Neymar ‘perdeu’ cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões) jogando em um site de apostas online, mas tudo não passou de uma ação de marketing em parceria com a Blaze, site do qual é embaixador.

O que aconteceu

O atacante abriu uma live nas redes sociais para compartilhar o jogo com os internautas. Ele passou por diferentes jogos do site, mas perdeu tudo quando se arriscou na roleta.

Neymar entrou em ‘desespero’ ao saber do dinheiro perdido e brincou com a situação. Ele simulou até chorar enquanto a música do filme Titanic tocava ao fundo.

Um de seus amigos brincou com a situação: ‘Como perder um milhão em uma hora’ Em contato com o UOL, a assessoria do jogador informou que foi uma ação de marketing da Blaze e que Neymar, na verdade, não perdeu dinheiro.

“Vou fazer um canal no YouTube, como entrar nos ferro [risos]. Essa aí ninguém [perder 1 milhão de euros] ninguém nunca fez”, disse o jogador.

Perfil hackeado

Nesta segunda-feira (28), Neymar teve o seu perfil no Twitter hackeado. O hacker se identificou como Zestyx64 e mandou um recado ao atleta: “Tamo junto”. O post foi fixado no perfil de Neymar e recebeu cerca de 10 mil curtidas..

Todas as publicações do hacker foram apagadas. A assessoria de Neymar informou ao UOL que o Twitter está cuidando da situação. O ataque não atingiu o Instagram do jogador.

Em recuperação de lesão, Neymar tem aproveitado o tempo para promover lives.