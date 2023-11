Neymar passa por cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta

Ele foi operado por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção brasileira e do Atlético-MG, no Hospital Mater Dei de Belo Horizonte

Paola Ferreira Rosa

São Paulo-SP (Folhapress)

A cirurgia no joelho esquerdo de Neymar, 31, teve início na manhã desta quinta-feira (2) e terminou no começo da tarde desta quinta-feira (2). Ele foi operado por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção brasileira e do Atlético-MG, no Hospital Mater Dei de Belo Horizonte.

O procedimento foi realizado duas semanas depois que o camisa 10 da Seleção sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, durante partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em 17 de outubro.

O procedimento teve mais de quatro horas de duração, e Neymar deve deixar o hospital até sábado (4). A expectativa é que o camisa 10 do Al Hilal volte a atuar até o fim do primeiro semestre de 2024, segundo o Globo Esporte.

Neymar chegou ao hospital na noite de quarta, 1° de novembro. Por volta das 7h da manhã de hoje, ele publicou nos stories a foto de um porta retrato, no qual aparece dormindo junto com os filhos Davi Lucca, de 10 anos, e a recém-nascida Mavie, e escreveu “Vai dar tudo certo”.

Ele se machucou em uma disputa de bola no meio do campo, aos 44 minutos do primeiro tempo da partida realizada em Montevidéu. O jogador teve rotação anormal no joelho quando tentava apoiar o pé no gramado e saiu carregado, já indicando a gravidade da lesão.

De volta ao Brasil, o atleta decidiu esperar para fazer o procedimento aqui. Seu clube tinha a intenção de realizar a cirurgia em Paris, mas o jogador quis ser operado por Lasmar. O médico esteve presente nas três cirurgias do atleta –em 2018, para correção de fratura no pé direito, em fevereiro deste ano, para correção de lesão nos ligamentos, e nesta quinta.

Neymar foi contratado em agosto pelo Al Hilal como o principal reforço do clube, mas só disputou cinco partidas pelo time até o momento. O craque emplacou seu primeiro gol com a camisa 10 em 3 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Para o coordenador do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP (Universidade de São Paulo), Júlio Cerca Serrão, a recuperação do jogador pode acontecer em no mínimo seis meses, mas deve acontecer em um período maior –de oito a 12 meses.

A depender da velocidade da recuperação, poderá ser o mais longo período de inatividade de Neymar. Até hoje, a lesão que o deixou mais tempo sem jogar futebol foi uma entorse no tornozelo direito com lesão ligamentar, que o deixou fora dos campos entre fevereiro e agosto deste ano.