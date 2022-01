Neymar não aceita explicação de Zélia Duncan em processo por difamação

Zélia disse, por meio das redes sociais, que Neymar é uma “decepção e me parece até agora uma promessa e uma decepção como cidadão”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Neymar, 29, não aceitou as explicações da cantora Zélia Duncan, 57, em processo de difamação que o atleta move na Justiça. Segundo o UOL, o jogador do PSG enviou petição ao Judiciário para reforçar que teve a honra ofendida pela artista.



Em setembro de 2021, Zélia disse, por meio das redes sociais, que Neymar é uma decepção. “Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. E pague seus impostos”, escreveu.



A crítica foi uma resposta a uma afirmação do atacante, que havia declarado não ser valorizado. Em entrevista ao repórter Eric Faria, da TV Globo, Neymar afirmou que se sentia desrespeitado há muito tempo por repórteres, comentaristas “e outros também”.



O jogador decidiu processar a artista. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, no pedido ele alegou ter sofrido uma difamação e seus advogados pediram uma retratação pública e mais explicações dos motivos que levaram a cantora a duvidar da honra do atleta.



No mês seguinte, Zélia foi intimada pelo Ministério Público de São Paulo para esclarecer as supostas ofensas contra o jogador.



“Não há motivo para isso [processo] ir adiante. É engraçado saber que o Neymar fez isso. Acho muito desproporcional para um cara que tem tanto o que fazer, mas alguma coisa doeu nele. Estamos em tempos difíceis de internet. Vou me inteirar”, disse a cantora na ocasião.



No processo, a defesa de Zélia afirmou que ela expôs uma opinião e que não há conteúdo relevante ou ofensivo na postagem feita nas redes sociais. A publicação foi apagada.



SÉRIE

No próximo dia 25 estreia o documentário “Neymar, O Caos Perfeito”, da Netflix, que expõe os atritos entre Neymar e o pai. O seriado de três episódios tem entre os entrevistados colegas do jogador (Daniel Alves, Messi, Suárez, Mbappé), ex-jogadores (Raí, David Beckham) e o jornalista Juca Kfouri, o colunista da Folha.



A série mostra momentos dos bastidores da casa do atleta: amigos, o possível retorno ao Barcelona, a família, as férias. E remonta sua carreira, sempre de acordo com o ponto de vista do camisa 10.